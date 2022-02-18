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18.02.2022 09:08

Глава МОК о Валиевой: Боролась до конца

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийский чемпион 1976 года в командном турнире по фехтованию на рапирах Томас Бах прокомментировал вступление Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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- Детали истории Валиевой вы уже знаете, нет необходимости их пересказывать. Но я был встревожен и потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление в произвольной программе, - сказал Бах на пресс-конференции. - Она столкнулась с таким давлением, что это невероятно. Я сам был атлетом и выступал на Играх, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь Валиевой всего пятнадцать лет. И как она сражалась, несмотря ни на что, как пыталась собраться, старалась закончить выступление. Язык ее тела говорил, что ей невероятно тяжело морально. Наверное, ей хотелось бы уйти со льда, забыть эту историю, но она боролась до конца и закончила выступление.

Напомним, что Камила Валиева, которая в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой командного турнира, заняла четвертое место в личных соревнованиях одиночниц на Олимпиаде. Золото выиграла Анна Щербакова, серебро - Александра Трусова.

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