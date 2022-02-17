Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
7:05
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Первый полуфинал. Финляндия - Словакия
9:00
Керлинг
Мужчины. Плей-офф. Матч за третье место. Канада - США
9:30
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Финальные соревнования
16:00
Хоккей с шайбой
Мужчины. Плей-офф. Второй полуфинал. Россия - Швеция
17.02.2022 20:03

"КамиМыСТобой". В соцсетях - миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Пекине завершились соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх. Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова заняла второе место.

Камила Валиева, увы, стала четвертой. История с допинг-пробой и мощнейшее давление последних недель сыграли свою роль.

Все эти дни в соцсетях публиковались миллионы сообщений и постов в поддержку нашей 15-летней звездочки. А после завершения произвольной программы соцсети буквально взорвались - здесь и шквал слов благодарности Камиле, и признания в любви, и восхищение ее катанием и образом.

Не отстают от русскоязычных поклонников Камилы и иностранные пользователи соцсетей. Так, многие вспомнили другое четвертое место на этих Играх - Юдзуру Ханю. И Камила, и Юдзуру - номер один в наших сердцах, пишут пользователи.

Есть в Сети слова поддержки и комментарии и на английском языке:

Не могли не поддержать Камилу Валиеву олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева:

Комментарии и посты взяты из социальных сетей Twitter, Instagram, мессенджера Telegram

Каковы шансы россиян на успех в матче за выход в финал олимпийского турнира

Каковы шансы россиян на успех в матче за выход в финал олимпийского турнира

Россия в пятницу сыграет со Швецией за право сыграть в финале олимпийского турнира по хоккею. Шведы - лишь второй соперник топ-уровня, с которым нам предстоит сыграть в Пекине. Каковы шансы россиян на успех - в материале "РГ"

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил золото любимой девушке

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе посвятил золото любимой девушке

Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Вторая - Александра Трусова, бронза у японки - Каори Сакомото. Камила Валиева стала четвертой - сколько пришлось испытать этой девочке! Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала соревнования

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Российские спортсмены завоевали две медали в 13-й день Олимпиады

Сборная России на Олимпийских играх в тринадцатый соревновательный день завоевала одну золотую и одну серебряную медали. По общему количеству наград российские спортсмены уступают только представителям Норвегии