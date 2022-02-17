"КамиМыСТобой". В соцсетях - миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой
В Пекине завершились соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх. Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова заняла второе место.
Камила Валиева, увы, стала четвертой. История с допинг-пробой и мощнейшее давление последних недель сыграли свою роль.
Все эти дни в соцсетях публиковались миллионы сообщений и постов в поддержку нашей 15-летней звездочки. А после завершения произвольной программы соцсети буквально взорвались - здесь и шквал слов благодарности Камиле, и признания в любви, и восхищение ее катанием и образом.
Анечка, СПАСИБО за золото!🥇 🇷🇺— Марина_Саакян 🇷🇺 (@marino4ka_sann) February 17, 2022
Сашенька, СПАСИБО за серебро!🥈 🇷🇺
Камила, девочка наша! Тебе всего 15 лет!
У тебя всё впереди! Мы любим тебя!❤️💕🇷🇺 #КамиМыСТобой pic.twitter.com/vaJiUQlSrX
они хоть и добились своего, но в 2026 валиева точно займет первое место. я уверена. утрет нос всем, кто сделал всё, чтоб она погасла. #валиева #валиевалучшая— звёздочка (@pleurrusha) February 17, 2022
Не отстают от русскоязычных поклонников Камилы и иностранные пользователи соцсетей. Так, многие вспомнили другое четвертое место на этих Играх - Юдзуру Ханю. И Камила, и Юдзуру - номер один в наших сердцах, пишут пользователи.
fourth numbers at the Olympics, but first numbers in our hearts💜❤💕#Kamila #KamilaValieva#камимыстобой#FigureSkating#YuzuruHanyu #YuzuruWeLoveYou #IamwithYuzu#羽生結弦選手 #羽生結弦 pic.twitter.com/uRY1CNFRTJ— Vila (@Vila38230901) February 17, 2022
Я была тронута вашим выступлением и вашей храбростью.— トリコ (@torikoroll905) February 17, 2022
#KamilaValieva #КамилаЛучшая #фигурноекатание
Есть в Сети слова поддержки и комментарии и на английском языке:
we are proud of you Kamila Valieva, you are one of the most strong girls i've seen, nothinf of this is your fault you are the true winner.— RAESH (@RAVENEVEREVER) February 17, 2022
no 15 year old should have to go through this psychologically. poor kamila valieva honestly.— aru (@arukmm) February 17, 2022
Не могли не поддержать Камилу Валиеву олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева:
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