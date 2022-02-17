Наши фигуристки блестяще выступили на Олимпиаде. Но кто ответит за подножку Камиле Валиевой?

За всех наших фигуристок в Москве переживала двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар. Как только закрутилась вся эта нелепая ситуация с делом Валиевой, Татьяна сразу поддержала Камилу, опубликовав в Инстаграме фото своей дочки с нашей чемпионкой и рекордсменкой. "Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись! С гордостью показываю свою дочь Анжелику в кадре с гениальной 15-летней фигуристкой", - написала Волосожар.

В разговоре с корреспондентом "РГ", который состоялся перед произвольной программой, Татьяна еще раз сказала, что Камила - ее любимица.

Татьяна Волосожар: Я очень люблю всех наших девочек, выступающих в Пекине, - Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову. Но Камила - моя фаворитка.

С какими чувствами смотрели короткую программу?

Татьяна Волосожар: С замиранием сердца. Я переживала за всех российских спортсменов, начиная с командного турнира. Знаю, насколько тяжело выступать на Олимпиаде, когда столько положено на любимое дело, столько трудностей пройдено. У каждого есть своя история. Тем более сборная выступает без флага, без гимна. Этим пытаются деморализовать команду. Поэтому желаю всем стойкости духа.

В парном катании у нас тоже три сильнейшие пары. Но все-таки конкуренция будет не только внутренняя. Наши основные соперники - китайцы Суй Вэньцзин - Хань Цун.

Татьяна Волосожар: Командный турнир уже показал, что китайцы настроены по-боевому. Они обкатали лед, почувствовали атмосферу, пусть только в короткой программе, но обошли Анастасию Мишину - Александра Галлямова. Серьезные соперники. Плюс у них есть козырь. Как говорят, родные стены помогают. Хотя результат может быть непредсказуемым. Что Мишина - Галлямов, что Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, что Евгения Тарасова - Владимир Морозов железно претендуют на первое место. Хотя преимущество на стороне наших действующих чемпионов мира Мишиной и Галлямова и китайцев.

Ваш супруг Максим Траньков работает с парой Тарасова - Морозов. Вдвойне, наверное, волнуетесь, когда следите за их выступлением?

Татьяна Волосожар: Когда Максим встал за борт, начала болеть за всех тренеров. Это большой труд.

Глава ОКР Поздняков категорически не согласен с тем, что итоги командного турнира и женских одиночных соревнований будут считаться "предварительными"

Что Максим рассказывает о том, как идет подготовка?

Татьяна Волосожар: Говорит, немножко устали: сидят в "пузыре" в ожидании соревнований. Те, кто выступил в команднике, получили опыт и эмоции. А тем, кто ждет личного турнира, тяжело морально. Медаль разыгрывается в предпоследний день Олимпиады. Понятно, что Китай хочет вернуть себе золото. А я бы, естественно, хотела, чтобы золотая медаль вернулась в Россию. Мы с Максимом были последними из россиян, кто ее завоевал на Играх в Сочи. Так что давайте посылать только положительные эмоции нашим спортсменам, говорить и вспоминать только о хорошем. Тогда всем будет и спокойнее.

Официально

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:

- В рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил о том, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований будут считаться "предварительными" и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны. В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах. Пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется.