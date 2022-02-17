ВЦИОМ: Большинство россиян считают расследование против фигуристки Валиевой необъективным

Специалисты ВЦИОМ выяснили, что более 60% россиян считают необъективным антидопинговое расследование, которое WADA ведет в отношении российский фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Большинство опрошенных - 77% - слышали о наличии запрещенного препарата в допинг-пробе спортсменки. При этом 62% назвали расследование необъективным.

Что касается допинга в российском спорте, то 57% респондентов полагают, что наши атлеты не используют запрещенные препараты или делают это реже других. Ответ "чаще других" дали всего 2%.

Большинство россиян - 66% - следят за соревнованиями в Пекине, активнее всех смотрят трансляции и читают новости об Олимпиаде россияне от 60 лет - 85%.