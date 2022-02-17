Новости

Глава ЛНР Пасечник заявил об обстрелах ВСУ по Донбассу 17:03
В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца из окна 16:58
100 военных семей получили в Москве служебные квартиры 16:55
Россия гарантировала себе золото в женском одиночном катании 16:45
США перебросят в Болгарию воинские подразделения из ФРГ 16:36
Над территорией ЛНР сбит украинский беспилотник 16:24
Международные резервы РФ приблизились к историческому максимуму 16:19
ВЦИОМ: Большинство россиян считают расследование против фигуристки Валиевой необъективным 16:10
Минобороны РФ: Наши войска пришли на учения в Беларусь и уйдут оттуда по плану 16:09
Песков: Пржевальский был лучше Джеймса Бонда 16:07
Песков: Путин продолжит участвовать в экспедициях РГО 15:54
Песков назвал темой депутатов ситуацию с бездомными собаками 15:32
В Киеве произошли стычки протестующих предпринимателей с полицией 15:29
Путин призвал создать единую соцсистему сопровождения трудных подростков 15:23
Песков назвал возможные темы разговора Путина и Кисиды 14:47
Беларусь готова разместить под Минском системы С-400 14:43
Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре 14:38
В Кремле не слышали об инициативе направить миротворцев ООН в Донбасс 14:36
Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой 14:32
В Кремле надеются оградить "Северный поток-2" от политического влияния 14:20
Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину 14:17
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры 14:14
Путин: Нужны превентивные меры по борьбе с экстремизмом в РФ 14:14
Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах 14:12
Стала известна причина госпитализации Ивана Краско 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 16:10
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян считают расследование против фигуристки Валиевой необъективным

Текст: Галина Мисливская
Камила Валиева. Фото: AP Photo Камила Валиева. Фото: AP Photo
Камила Валиева. Фото: AP Photo

Специалисты ВЦИОМ выяснили, что более 60% россиян считают необъективным антидопинговое расследование, которое WADA ведет в отношении российский фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Большинство опрошенных - 77% - слышали о наличии запрещенного препарата в допинг-пробе спортсменки. При этом 62% назвали расследование необъективным.

Что касается допинга в российском спорте, то 57% респондентов полагают, что наши атлеты не используют запрещенные препараты или делают это реже других. Ответ "чаще других" дали всего 2%.

Большинство россиян - 66% - следят за соревнованиями в Пекине, активнее всех смотрят трансляции и читают новости об Олимпиаде россияне от 60 лет - 85%.

Фигуристка Камила Валиева выстояла и выиграла короткую программу на ОИ-2022
Общество Соцсфера Социология Спорт Олимпийские игры Наука и образование ВЦИОМ Олимпиада в Пекине