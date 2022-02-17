Песков прокомментировал выступление российских фигуристок
В спорте выигрывает сильнейший, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков по просьбе журналистов оценил результаты российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине. "Это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший", - сказал он.
Президент еще не видел этих соревнований. "Пока не смотрел. Работает", - заявил Песков.
Напомним, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, серебро завоевала Александра Трусова. Камила Валиева - на четвертом месте.
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