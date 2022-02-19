Александр Великий. Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом

Вообще-то лыжники должны были бежать 50-километровый марафон, но дистанцию скорректировала непогода. С утра в горах поднялся сильнейший ветер, что вкупе с -16 градусами поставило проведение гонки вообще под угрозу. В итоге организаторы приняли соломоново решение, сократив протяженность масс-старта на 20 километров.

Ходили разговоры, что этот шаг продавили норвежцы с целью облегчить задачу лидеру сборной Норвегии Йоханнесу Клебо, которому теоретически бежать 30 км проще, чем "полтинник". Но, если дым и был не без огня, Клебо сокращение дистанции не помогло. Йоханнес не выдержал темпа лидеров и капитулировал досрочно, завершив гонку после 20 километров.

А вот на Большунова перемены никак не повлияли. "Мне кажется, Саня выиграл бы и 30, и 50, и 70 километров, если бы мы побежали дальше. Просто отрыв был бы больше, и мы бы доставили ему дискомфорт: ему пришлось бы нас ждать, мерзнуть", - сказал потом Иван Якимушкин.

Вообще гонка проходила немного необычно. Мы привыкли к тому, что Большунов в одиночку борется против норвежской стаи. Сейчас было наоборот. Скандинав Симен Хекстал Крюгер оказался в окружении наших: Большунова, Якимушкина, Артема Мальцева. Александру борьбу навязать ему не удалось, а вот с Иваном Крюгер бился почти до финиша. Но бронза для него - тоже большой успех. Из-за ковида Симен Хекстад пропустил всю лыжную программу Олимпиады, 30-километровый масс-старт был его первой гонкой в Пекине. Это могло стать главной историей сегодняшнего лыжного дня, если бы не Большунов.

Саша выиграл в Пекине уже третье золото и второе личное. Финишировав, он сразу упал, но не от усталости, а "потому что хотел поцеловать китайский снег". "Потому что я хочу сказать большое спасибо китайской земле, что она меня так приняла", - признался Большунов. Потом - неминуемые объятия президента Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. "Мы хотим продолжения банкета", - кричала кому-то Елена Валерьевна. А еще зажигательно танцевала.

Наши лыжники и правда выступили в Китае потрясающе. По общему количеству медалей россияне вне зависимости от результатов завтрашнего женского масс-старта уже стали недосягаемы для своих главных конкурентов, норвежцев. У нас уже 11 наград. По золотым - пока паритет. Впрочем, Большунов свой зачет уже выиграл. Единственным, кто сумел оказать Александру сопротивление в дистанционных дисциплинах, стал финн Иво Нисканен, победивший в "разделке" на 15 км. У Большунова там серебро. Клебо смог взять золото только там, где он изначально считался королем, в спринтах, личном и командном.

На церемонию награждения Александр вышел в золотых ботинках. "После скиатлона, в котором я выиграл золото, я их увидел и подумал: неплохо, если бы у меня такие тоже были, - рассказал журналистам Большунов. - Тем более, у меня золотая медаль. И вот, когда третью заработал, мне ботинки принесли. В принципе, они подходят мне". Кто бы спорил!

Как известно, победитель 50-километрового марафона получает негласный титул короля лыж. После сокращения дистанции до 30 км могут возникнуть вопросы. "Видимо, специально дистанцию вот так сократили", - посмеялся Саша. Но у нас никаких сомнений на этот счет нет.

Большунов - самый титулованный отечественный лыжник с девятью медалями (три золота, четыре серебра и две бронзы). Невероятно, но он не остался без наград во всех девяти олимпийских гонках с учетом Пхенчхана-2018, в которых участвовал. "Все, Олимпийские игры прошли, можно завязывать", - посмеялся Саша. Но мы все знаем максимализм Александра. Он на этом не остановится.