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19.02.2022 08:26

Дистанцию мужского лыжного марафона в Пекине сократили до 30 км

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Запланированная на субботу лыжная марафонская гонка у мужчин состоится, несмотря на погодные условия.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Большунов: Чем сложнее условия, тем лучше для нас

Непогода и сильный мороз вынудили организаторов Олимпийских игр в Пекине сократить дистанцию. Вместо 50 км лыжникам предстоит преодолеть 30 км, говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта.

Также на час отложен старт гонки - вместо 9.00 по московскому времени она стартует в 10.00.

Россию в этой гонке представляют Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.

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