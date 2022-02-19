Дистанцию мужского лыжного марафона в Пекине сократили до 30 км

Запланированная на субботу лыжная марафонская гонка у мужчин состоится, несмотря на погодные условия.

Непогода и сильный мороз вынудили организаторов Олимпийских игр в Пекине сократить дистанцию. Вместо 50 км лыжникам предстоит преодолеть 30 км, говорится в сообщении Международной федерации лыжного спорта.

Также на час отложен старт гонки - вместо 9.00 по московскому времени она стартует в 10.00.

Россию в этой гонке представляют Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев.