Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
4:05
Фигурное катание
Танцевальные пары. Финальный вид - произвольный танец
9:25
Керлинг
Мужчины. Россия - Швеция. Предварительный этап
13:55
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финальные соревнования
13:55
Прыжки на лыжах с трамплина
Мужчины. Командный турнир. Большой трамплин
13.02.2022 17:23

Большунов: Чем сложнее условия, тем лучше для нас

Текст: Артур Нанян
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Лыжник сборной России Александр Большунов, завоевавший сегодня золото в мужской эстафете на Олимпиаде, заявил, что сложные погодные условия не стали помехой для него и его партнеров по команде.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр

"Чем сложнее условия, тем лучше для нас. Рады, что смогли победить в жесткой конкуренции с сильными соперниками - это дорогого стоит. На такой тяжелой трассе, в таких условиях, против таких оппонентов, мы смогли показать, что мы сильнее, что в каждой гонке стараемся биться за победу. Это заслуга всей команды - сервиса, врачей, массажистов, семьи. Залог успеха сделали именно они", - сказал Большунов журналистам.

Напомним, что ранее Большунов стал олимпийским чемпионом-2022 в скиатлоне, а серебро тогда взял Денис Спицов.

Еще одну медаль - на этот раз бронзовую - в копилку нашей сборной сегодня принес биатлонист Эдуард Латыпов. Он финишировал третьим в мужской гонке преследования, уступив лишь французу Кентену Фийон-Майе и норвежцу Тарье Бе. По словам Латыпова, он с детства мечтал об олимпийской награде.

"Сегодня были тяжелые погодные условия - это была одна из самых непростых гонок в моей карьере. На последнем круге я отдал все силы, чтобы остаться в призерах. Олимпийская медаль - это мечта с детства", - признался Латыпов.

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Россия поднялась на второе место по общему числу медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завоевали 13 февраля одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды Олимпийских игр. По общему количеству медалей Россия занимает второе место, уступая лишь норвежцам

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Конькобежка Голикова завоевала бронзу на дистанции 500 метров

Российская конькобежка Ангелина Голикова с результатом 37,12 секунды завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в забегах на дистанции 500 метров. Победу одержала американка Эрин Джексон, у японки Михо Такаги - серебро

Константин Ивлиев: Мой козырь - быстрый старт

Константин Ивлиев: Мой козырь - быстрый старт

Шорт-трекист Константин Ивлиев подвел итоги спринтерского забега на дистанции 500 м на Олимпиаде в Пекине, где он стал серебряным призером. "Я бежал и получал удовольствие от соревнований, от обстановки Игр", - отметил он

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр

Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр

Шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 метров. Золото Игр-2022 выиграл представитель Венгрии Лю Шаоан. Бронзу взял канадец Стивен Дюбуа. Для россиянина нынешняя Олимпиада - дебютная в карьере