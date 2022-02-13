Большунов: Чем сложнее условия, тем лучше для нас

Лыжник сборной России Александр Большунов, завоевавший сегодня золото в мужской эстафете на Олимпиаде, заявил, что сложные погодные условия не стали помехой для него и его партнеров по команде.

"Чем сложнее условия, тем лучше для нас. Рады, что смогли победить в жесткой конкуренции с сильными соперниками - это дорогого стоит. На такой тяжелой трассе, в таких условиях, против таких оппонентов, мы смогли показать, что мы сильнее, что в каждой гонке стараемся биться за победу. Это заслуга всей команды - сервиса, врачей, массажистов, семьи. Залог успеха сделали именно они", - сказал Большунов журналистам.

Напомним, что ранее Большунов стал олимпийским чемпионом-2022 в скиатлоне, а серебро тогда взял Денис Спицов.

Еще одну медаль - на этот раз бронзовую - в копилку нашей сборной сегодня принес биатлонист Эдуард Латыпов. Он финишировал третьим в мужской гонке преследования, уступив лишь французу Кентену Фийон-Майе и норвежцу Тарье Бе. По словам Латыпова, он с детства мечтал об олимпийской награде.

"Сегодня были тяжелые погодные условия - это была одна из самых непростых гонок в моей карьере. На последнем круге я отдал все силы, чтобы остаться в призерах. Олимпийская медаль - это мечта с детства", - признался Латыпов.