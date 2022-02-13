Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования

Российский биатлонист Эдуард Латыпов финишировал третьим в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Эта медаль стала 15-й для нашей команды на Играх.

Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию 12,5 км за 39 минут 7,5 секунды без единого промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым к финишу прибежал норвежец Тарьей Бе (+28,6; один промах). Наконец, Латыпов уступил лидеру 35,3 секунды, допустив один промах.

Ранее Латыпов завоевал в Пекине бронзовую медаль в составе нашей команды в смешанной эстафете вместе с Ульяной Нигматуллиной, Кристиной Резцовой и Александром Логиновым.

Сегодняшняя награда стала второй для россиян в биатлоне на нынешних Играх. В женском пасьюте, который состоялся до мужской гонки преследования, наши девушки не смогли попасть в число призеров: лучшей среди россиянок стала Нигматуллина, занявшая 11-е место.

Что касается общекомандного зачета Олимпиады, то на данный момент в активе нашей сборной 15 наград: четыре - высшей пробы, столько же серебряных медалей и семь бронзовых.