Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования
Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию 12,5 км за 39 минут 7,5 секунды без единого промаха на четырех огневых рубежах.
Вторым к финишу прибежал норвежец Тарьей Бе (+28,6; один промах). Наконец, Латыпов уступил лидеру 35,3 секунды, допустив один промах.
Ранее Латыпов завоевал в Пекине бронзовую медаль в составе нашей команды в смешанной эстафете вместе с Ульяной Нигматуллиной, Кристиной Резцовой и Александром Логиновым.
Сегодняшняя награда стала второй для россиян в биатлоне на нынешних Играх. В женском пасьюте, который состоялся до мужской гонки преследования, наши девушки не смогли попасть в число призеров: лучшей среди россиянок стала Нигматуллина, занявшая 11-е место.
Что касается общекомандного зачета Олимпиады, то на данный момент в активе нашей сборной 15 наград: четыре - высшей пробы, столько же серебряных медалей и семь бронзовых.
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