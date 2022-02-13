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13.02.2022 14:33

Путин поздравил российских лыжников с "золотом" в эстафете

В эстафете - одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок - российские олимпийцы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп, говорится в телеграмме, которую президент РФ Владимир Путин направил Алексею Червоткину, Александру Большунову, Денису Спицову, Сергею Устюгову - победителям в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х10 км.
Текст: Галина Мисливская

"От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.  "Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами", - отметил он, обращаясь к российским атлетам.

Фото: ОКР
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Глава государства также высказал особые слова признательности старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Бородавко и всему тренерскому коллективу. "Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордятся вами", - заключил Владимир Путин и пожелал спортсменам новых успехов.

Отметим, что накануне победу в лыжной эстафете 4х5 км одержали наши лыжницы - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В предыдущий раз "золотой дубль" был оформлен отечественными спортсменами полвека назад - в 1972 году на Олимпиаде в японском городе Саппоро.

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