Путин поздравил российских лыжников с "золотом" в эстафете
"От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. "Чувство локтя, выдержка, уверенность в своих силах помогли вам обойти опытных соперников, стать чемпионами", - отметил он, обращаясь к российским атлетам.
Глава государства также высказал особые слова признательности старшему тренеру сборной России по лыжным гонкам Юрию Бородавко и всему тренерскому коллективу. "Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордятся вами", - заключил Владимир Путин и пожелал спортсменам новых успехов.
Отметим, что накануне победу в лыжной эстафете 4х5 км одержали наши лыжницы - Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В предыдущий раз "золотой дубль" был оформлен отечественными спортсменами полвека назад - в 1972 году на Олимпиаде в японском городе Саппоро.
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