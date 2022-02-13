Россия выиграла золото Олимпиады в мужской лыжной эстафете
В стартовых двух этапах классическим стилем российскую сборную представляли Алексей Червоткин и чемпион нынешней Олимпиады в скиатлоне Александр Большунов, а на завершающих этапах (свободным стилем) - серебряный призер Игр в скиатлоне Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Наша команда преодолела дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды. Вторыми финишировали норвежцы (+1.07,2 секунды), замкнули тройку лидеров французы (+1.16,4).
Напомним, что начиная с 1994 года российская сборная из семи попыток дважды забирала медали в мужской эстафете на Олимпийских играх. Причем оба раза наша команда становилась серебряным призером: так было в 2014 году в Сочи, а затем спустя четыре года в Пхенчхане. До того наши спортсмены дважды финишировали пятыми, дважды - шестыми, один раз - восьмыми.
Возвращаясь к Олимпиаде в Пекине, добавим, что наши лыжники принесли в копилку сборной 14-ю медаль. В активе российской команды по четыре золота и серебра, а также шесть бронзовых наград.
Накануне женская эстафетная четверка (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) также выиграла золото.
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