Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках
Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения: она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок.
В субботу наша команда, за которую выступали Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина, завоевала золото в эстафете. Вероника стала чемпионкой в 21 год 39 дней, превзойдя рекорд трехкратной победительницы Игр нашей соотечественницы Юлии Чепаловой, которая выиграла золотые медали на Олимпиаде-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней.
Добавим, что самым молодым чемпионом Игр в мужских лыжных гонках является представитель Норвегии Йоханнес Клебо. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане Клебо финишировал первым в спринтерской гонке в возрасте 21 года и 114 дней.
Татьяна Сорина: Золото в эстафете важнее медалей в личных гонках
Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. "Если бы взяли серебро, я была бы не так удовлетворена, как золотом. Все-таки олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль", - призналась спортсменка
Елена Вяльбе: По тактике сработали на всех этапах эстафеты превосходно
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу нашей команды в женской эстафетной гонке. "Я считаю, что по тактике на каждом этапе все было превосходно. В эстафете, если есть силы убежать, убегай", - отметила Вяльбе