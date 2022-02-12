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12.02.2022 15:23

Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках

Текст: Артур Нанян
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россиянка Вероника Степанова добилась уникального достижения: она стала самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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В субботу наша команда, за которую выступали Степанова, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина, завоевала золото в эстафете. Вероника стала чемпионкой в 21 год 39 дней, превзойдя рекорд трехкратной победительницы Игр нашей соотечественницы Юлии Чепаловой, которая выиграла золотые медали на Олимпиаде-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года 60 дней.

Добавим, что самым молодым чемпионом Игр в мужских лыжных гонках является представитель Норвегии Йоханнес Клебо. На предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане Клебо финишировал первым в спринтерской гонке в возрасте 21 года и 114 дней.

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