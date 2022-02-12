"Русская слишком хороша": лыжница из Германии - о скорости Степановой

Немецкая лыжница Софи Крель поделилась своими эмоциями после эстафеты на Олимпиаде в Пекине. По словам Крель, на последнем круге она пыталась немного отдохнуть, двигаясь следом за россиянкой Вероникой Степановой, но не смогла этого сделать, поскольку Степанова была слишком хороша.

Напомним, что наша команда взяла золото в эстафете: на первом этапе бежала Юлия Ступак, на втором - Наталья Непряева, на третьем - Татьяна Сорина, а Степанова была финишером. Серебро досталось немкам, бронза - шведкам.

"Было в диковинку стартовать перед россиянами. Я хотела не торопиться на старте, думала, что, может быть, Степанова придет раньше и опередит меня, но это случилось на втором круге. Тогда я попыталась отдохнуть у нее за спиной, но она была слишком хороша. В конце концов, я сделала то, что смогла", - сказала Крель журналистам.

Добавим, что наши лыжницы принесли в копилку российской сборной третье золото на нынешней Олимпиаде. В активе команды также четыре серебряных и шесть бронзовых наград - всего 13.