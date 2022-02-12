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12.02.2022 15:13

"Русская слишком хороша": лыжница из Германии - о скорости Степановой

Текст: Артур Нанян
Вероника Степанова на финише эстафетной лыжной гонки 4х5 км. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Вероника Степанова на финише эстафетной лыжной гонки 4х5 км. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Вероника Степанова на финише эстафетной лыжной гонки 4х5 км. Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Немецкая лыжница Софи Крель поделилась своими эмоциями после эстафеты на Олимпиаде в Пекине. По словам Крель, на последнем круге она пыталась немного отдохнуть, двигаясь следом за россиянкой Вероникой Степановой, но не смогла этого сделать, поскольку Степанова была слишком хороша.

Фото: Из семейного архива
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Напомним, что наша команда взяла золото в эстафете: на первом этапе бежала Юлия Ступак, на втором - Наталья Непряева, на третьем - Татьяна Сорина, а Степанова была финишером. Серебро досталось немкам, бронза - шведкам.

"Было в диковинку стартовать перед россиянами. Я хотела не торопиться на старте, думала, что, может быть, Степанова придет раньше и опередит меня, но это случилось на втором круге. Тогда я попыталась отдохнуть у нее за спиной, но она была слишком хороша. В конце концов, я сделала то, что смогла", - сказала Крель журналистам.

Добавим, что наши лыжницы принесли в копилку российской сборной третье золото на нынешней Олимпиаде. В активе команды также четыре серебряных и шесть бронзовых наград - всего 13.

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