Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по числу золотых медалей
Благодаря победе в женской лыжной эстафете сборная России превзошла результат предыдущих Игр в Пхенчхане по числу завоеванных золотых медалей.
На Олимпиаде-2018 года российские спортсмены завоевали две золотые медали. В Пхенчхане побед добились фигуристка Алина Загитова и мужская сборная России по хоккею. Однако на той Олимпиаде из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства ряд российских спортсменов не были допущены до Игр.
Тогда Россия смогла завоевать две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
В Пекине-2022 в субботу была завоевана уже третья золотая медаль. Первую награду высшего достоинства принесли фигуристы в командном турнире, второе золото на счету лыжника Александра Большунова в скиатлоне, а еще одну награду принесли лыжницы в эстафете 4х5 км.
Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.
Скелетонист Третьяков: Буду готовиться к следующей Олимпиаде
Скелетонист Александр Третьяков остался четвертым на соревнованиях в Пекине. Этот результат спортсмен назвал неутешительным, поэтому он попробует поменять "деревянную медаль" на настоящую на следующей Олимпиаде. "Мне надо отдохнуть и дальше готовиться к новым соревнованиям", - заявил Третьяков