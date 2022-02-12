Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по числу золотых медалей

Благодаря победе в женской лыжной эстафете сборная России превзошла результат предыдущих Игр в Пхенчхане по числу завоеванных золотых медалей.

На Олимпиаде-2018 года российские спортсмены завоевали две золотые медали. В Пхенчхане побед добились фигуристка Алина Загитова и мужская сборная России по хоккею. Однако на той Олимпиаде из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства ряд российских спортсменов не были допущены до Игр.

Тогда Россия смогла завоевать две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

В Пекине-2022 в субботу была завоевана уже третья золотая медаль. Первую награду высшего достоинства принесли фигуристы в командном турнире, второе золото на счету лыжника Александра Большунова в скиатлоне, а еще одну награду принесли лыжницы в эстафете 4х5 км.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.