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12.02.2022 12:02

Сборная России превзошла результат Олимпиады-2018 по числу золотых медалей

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Благодаря победе в женской лыжной эстафете сборная России превзошла результат предыдущих Игр в Пхенчхане по числу завоеванных золотых медалей.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

На Олимпиаде-2018 года российские спортсмены завоевали две золотые медали. В Пхенчхане побед добились фигуристка Алина Загитова и мужская сборная России по хоккею. Однако на той Олимпиаде из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства ряд российских спортсменов не были допущены до Игр.

Тогда Россия смогла завоевать две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

В Пекине-2022 в субботу была завоевана уже третья золотая медаль. Первую награду высшего достоинства принесли фигуристы в командном турнире, второе золото на счету лыжника Александра Большунова в скиатлоне, а еще одну награду принесли лыжницы в эстафете 4х5 км.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

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