Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная России по хоккею обеспечила себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине.

Это стало возможным по итогам матча Чехии и Швейцарии, выступающими с нашей командой в группе "В". Основные 60 минут этой встречи завершились вничью (1:1). Дабы сохранить шансы на первое место, чехи должны были победить швейцарцев.

Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете. Далее идут датчане (три очка) и Чехия со Швейцарией (ноль очков).

Напомним, что в четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также сильнейшая сборная из занявших вторые места. Все остальные команды примут участие в стыковых поединках за выход в следующую стадию турнира.