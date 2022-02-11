Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Сегодня
Ближайшие соревнования
Расписание
14:00
Шорт-трек
Женщины. Мужчины.
16:00
Керлинг
Мужчины. Россия - Дания. Предварительный этап
16:50
Скелетон
Мужчины. Четвертая, финальная попытка
11.02.2022 14:17

Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады

Текст: Артур Нанян
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Сборная России по хоккею обеспечила себе участие в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в Пекине.

Это стало возможным по итогам матча Чехии и Швейцарии, выступающими с нашей командой в группе "В". Основные 60 минут этой встречи завершились вничью (1:1). Дабы сохранить шансы на первое место, чехи должны были победить швейцарцев.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете. Далее идут датчане (три очка) и Чехия со Швейцарией (ноль очков).

Напомним, что в четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также сильнейшая сборная из занявших вторые места. Все остальные команды примут участие в стыковых поединках за выход в следующую стадию турнира.

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей

Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх. В пятницу спортсмен занял второе место в гонке с раздельного старта. С шестью медалями Большунов обогнал советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять наград

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом. Первое место занял финн Ийво Нисканен, третьим стал норвежец Йоханнес Клебо

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России обыграла Данию на олимпийском хоккейном турнире

Сборная России одержала вторую победу на мужском олимпийском турнире по хоккею. Команда Алексея Жамнова обыграла Данию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семенов. Следующий матч россияне проведут в субботу против чехов

ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой

ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой

Олимпийский комитет России дал детальные пояснения по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. В настоящее время она имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях. ОКР предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды