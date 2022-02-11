Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Это стало возможным по итогам матча Чехии и Швейцарии, выступающими с нашей командой в группе "В". Основные 60 минут этой встречи завершились вничью (1:1). Дабы сохранить шансы на первое место, чехи должны были победить швейцарцев.
Выиграв оба стартовых матча, Россия с шестью набранными очками досрочно вышла в плей-офф с первого места в своем квартете. Далее идут датчане (три очка) и Чехия со Швейцарией (ноль очков).
Напомним, что в четвертьфинал напрямую выходят победители групп, а также сильнейшая сборная из занявших вторые места. Все остальные команды примут участие в стыковых поединках за выход в следующую стадию турнира.
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