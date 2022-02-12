Мужская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн

На Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в мужском биатлонном спринте. На дистанции выступят четыре представителя сборной России - Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов.

Накануне в женском спринте победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, серебро выиграла шведка Эльвира Эберг, а Доротея Вирер из Италии стала бронзовым призером.

После индивидуальной гонки и смешанной эстафеты в этом виде программы мы будем рассчитывать на успешное выступление наших мужчин. В последнем спринте в Кубке мира с лучшим временем финишировал француз Кентен Фийон-Майе, вторым стал немец Бенедикт Долль, а Антон Смольский из Беларуси замкнул тройку призеров.

На Олимпиаде в Пхенчхане победу одержал немец Арнд Пайффер, вторым стал Михал Крчмарж из Чехии, бронза на счету итальянца Доминика Виндиша.

Текстовая онлайн-трансляция мужского биатлонного спринта начнется в 12.00 по московскому времени.