Мужская спринтерская гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
На Олимпийских играх в Пекине будет разыгран комплект наград в мужском биатлонном спринте. На дистанции выступят четыре представителя сборной России - Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов.
Накануне в женском спринте победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, серебро выиграла шведка Эльвира Эберг, а Доротея Вирер из Италии стала бронзовым призером.
После индивидуальной гонки и смешанной эстафеты в этом виде программы мы будем рассчитывать на успешное выступление наших мужчин. В последнем спринте в Кубке мира с лучшим временем финишировал француз Кентен Фийон-Майе, вторым стал немец Бенедикт Долль, а Антон Смольский из Беларуси замкнул тройку призеров.
На Олимпиаде в Пхенчхане победу одержал немец Арнд Пайффер, вторым стал Михал Крчмарж из Чехии, бронза на счету итальянца Доминика Виндиша.
Текстовая онлайн-трансляция мужского биатлонного спринта начнется в 12.00 по московскому времени.
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