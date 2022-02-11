Кристина Резцова: Маленькая частичка нервов не дала чисто отстреляться
Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результаты спринтерской гонки, в которой она с двумя промахами стала шестой.
Кристина, традиционный вопрос. Что не получилось сегодня?
Кристина Резцова: Не получилось "уйти" из гонки на стрельбу. Была сосредоточена на гонке, была зла по-спортивному. Выходила чтобы кусаться. И вот, выходя на стрельбу, я, наверное, не смогла максимально абстрагиваться от этого ощущения. Какая-то маленькая частичка нервов не дала чисто отстреляться.
В какой группе вам сложнее бежать? Пораньше, как сегодня, или в конце?
Кристина Резцова: Когда я только приехала на Кубок мира, для меня было морально сложно выходить бежать в самом начале с лидерами. Я привыкла, что я где-то в конце, у меня есть время размяться, что-то сделать. Но сейчас для меня бежать в первой группе - обычное дело. Мне нравится, что я бегу и все лидеры рядом, я их вижу. Это мне помогает. Теперь мне нет разницы, где стартовать. Я индивидуальной гонке в третьей группе стартовала, знала все результаты и могла ориентироваться.
Обидно, наверное, когда промахиваешься и нет времени это отставание отыграть как в спринте…
Кристина Резцова: Когда не стреляешь ноль, любая гонка получается обидной.
Что чувствуете, когда промахиваетесь?
Кристина Резцова: Сегодня у меня не было какого-то разочарования именно в тот момент, когда я не закрывала мишень. Всю гонку я шла в одни ноги с лидерами. И мне кричали: "Кристина, ты уходишь с рубежа третьей, у тебя отставание десять секунд". И я понимала, что сегодня я буду бороться. Отстрелялась и пошла дальше, отрабатывать свои косяки.
Понятно, что физическая форма у вас отличная. Послезавтра гонка преследования. Как поправить стрельбу?
Кристина Резцова: Ничего не надо исправлять. Просто нужно сделать свою работу. Без злости. Злость нужно оставить на трассе. Поработаю над этим весь сегодняшний вечер и завтрашний день.
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