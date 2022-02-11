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11.02.2022 09:13

ОКР сделал официальное заявление по делу Камилы Валиевой

Текст: Анна Козина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
После того, как Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обнародовало информацию по делу фигуристки Камилы Валиевой, детальные пояснения по ситуации дал и Олимпийский комитет России.

В релизе, опубликованном на официальном сайте ОКР, подтверждается, что в допинг-пробе спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, была обнаружена запрещенная субстанция "триметазидин", относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине

- При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты - отрицательные, - подчеркивается в заявлении ОКР.

Валиева была временно отстранена от участия в Олимпиаде в Пекине 8 февраля после того, как в составе российской сборной одержала победу в командном турнире. К делу были привлечены квалифицированные юристы. Отстранение удалось оперативно снять уже 9 февраля. Фигуристка продолжила тренировки перед личным турниром. Однако это решение может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (КАС). Но в настоящее время Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений.

ОКР также предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль.

- С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру, - сообщается в пресс-релизе. - Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на то, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

По делу Валиевой будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего.

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