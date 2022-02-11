Большунов побил рекорд лыжников сборных СССР и РФ по числу олимпийских медалей
Александр Большунов побил рекорд для лыжников сборных СССР и России по числу выигранных медалей на Олимпийских играх.
В пятницу Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на ОИ в Пекине. Для него эта олимпийская награда стала шестой в карьере.
Большунов на Олимпиадах выигрывал одно золото, четыре серебра и бронзу. Он опередил по общему числу наград легендарного Николая Зимятова, на счету которого пять наград - четыре золота и бронза.
У женщин рекорд принадлежит еще одной легенде мирового спорта - Раисе Сметаниной - 10 наград, из которых четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая.
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