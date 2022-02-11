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11.02.2022 11:17

Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпийских играх в Пекине. К золоту в скиатлоне он добавил серебро в классической гонке на 15 км с раздельным стартом. Победу одержал финн Ийво Нисканен.

Уже классический этап скиатлона (там лыжники бегут 15 км "классикой" и 15 км коньком) показал, что Большунов и Нисканен будут главными фаворитами "разделки". Об этом же говорил и норвежец Йоханнес Клебо. Чтобы сберечь силы для "пятнашки", Большунов даже снялся со спринта, который состоялся двумя днями ранее. Но побороться с Нисканеном за золото это ему не помогло.

Фото: Getty Images
Наталье Непряевой не хватило одной десятой секунды до бронзовой медали

Ийво на всех отсечках показал лучшее время, причем отставание от него Большунова с каждым километром только росло. На финише Александр уступил финну 23 секунды. И это, конечно, совсем не одна десятая секунды, которая отделила накануне Наталью Непряеву от бронзы в аналогичной дисциплине.

Третье место у извечного соперника Большунова Йоханнеса Клебо, отставшего от победителя на 37,5 секунды.

Что касается остальных россиян, Алексей Червоткин показал пятое время (+56,9), Илья Семиков - девятое (+1:39,9), а Иван Якимушкин - 13-е (+1:57,8).

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