Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде

Мужская сборная России по керлингу во втором матче олимпийского турнира обыграла хозяев соревнований китайцев со счетом 7:4.

Ранее россияне потерпели неудачу в противостоянии с американцами. Начало сегодняшнего матча получилось не слишком успешным - китайцы действовали чуть точнее и смогли повести в счете - 3:1.

Но россияне, в составе которых выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев, смогли отыграться, а в девятом энде вырвать победу, набрав четыре очка - 7:4.

В пятницу россияне проведут два матча - против команд Швейцарии и Дании.

Женская сборная России в своем матче уступила американкам - 3:9.