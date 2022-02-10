Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая на Олимпиаде
Ранее россияне потерпели неудачу в противостоянии с американцами. Начало сегодняшнего матча получилось не слишком успешным - китайцы действовали чуть точнее и смогли повести в счете - 3:1.
Но россияне, в составе которых выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев, смогли отыграться, а в девятом энде вырвать победу, набрав четыре очка - 7:4.
В пятницу россияне проведут два матча - против команд Швейцарии и Дании.
Женская сборная России в своем матче уступила американкам - 3:9.
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км
Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до медалей в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, замкнула тройку лучших ее соотечественница Криста Пармакоски