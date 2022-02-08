Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте
Итальянские керлингисты обыграли норвежцев в финальном матче Олимпийских игр в дабл-миксте. Встреча закончилась со счетом 8:5 в пользу Стефании Константини и Амоса Мозанера.
Итальянский дуэт очень успешно провел олимпийский турнир - 11 побед и 0 поражений. Для Италии это был дебют в смешанном парном разряде. На чемпионатах мира Италия финишировала в топ-10 только три раза, а наивысшее место было в 2021 году, когда Константини и Мозанер заняли пятое место.
Ранее в первой половине дня в матче за бронзу команда Швеции обыграла Великобританию со счетом 9:3.
Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине
Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю. Во вторник сборная выиграла три награды усилиями Виктора Уайлда, Александра Терентьева и Татьяны Ивановой
Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой
Двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд поделился эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пекине. "Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу", - отметил спортсмен после соревнований