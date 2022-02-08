Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте

Итальянские керлингисты обыграли норвежцев в финальном матче Олимпийских игр в дабл-миксте. Встреча закончилась со счетом 8:5 в пользу Стефании Константини и Амоса Мозанера.

Итальянский дуэт очень успешно провел олимпийский турнир - 11 побед и 0 поражений. Для Италии это был дебют в смешанном парном разряде. На чемпионатах мира Италия финишировала в топ-10 только три раза, а наивысшее место было в 2021 году, когда Константини и Мозанер заняли пятое место.

Ранее в первой половине дня в матче за бронзу команда Швеции обыграла Великобританию со счетом 9:3.