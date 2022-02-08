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08.02.2022 16:58

Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте

Фото: AP Photo/Brynn Anderson
Фото: AP Photo/Brynn Anderson Фото: AP Photo/Brynn Anderson

Итальянские керлингисты обыграли норвежцев в финальном матче Олимпийских игр в дабл-миксте. Встреча закончилась со счетом 8:5 в пользу Стефании Константини и Амоса Мозанера.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Керлинг на Олимпиаде в Пекине

Итальянский дуэт очень успешно провел олимпийский турнир - 11 побед и 0 поражений. Для Италии это был дебют в смешанном парном разряде. На чемпионатах мира Италия финишировала в топ-10 только три раза, а наивысшее место было в 2021 году, когда Константини и Мозанер заняли пятое место.

Ранее в первой половине дня в матче за бронзу команда Швеции обыграла Великобританию со счетом 9:3.

Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине

Сборная России лидирует по числу завоеванных медалей на Олимпиаде в Пекине

Российская команда за четыре дня соревнований на Олимпиаде в Пекине завоевала десять наград и лидирует по этому показателю. Во вторник сборная выиграла три награды усилиями Виктора Уайлда, Александра Терентьева и Татьяны Ивановой

Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

Саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине

Российская саночница Татьяна Иванова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. Это первая олимпийская награда в истории отечественного женского санного спорта с 1980 года

Лыжник Александр Терентьев выиграл бронзу в спринте на ОИ-2022

Лыжник Александр Терентьев выиграл бронзу в спринте на ОИ-2022

Лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпиаде. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, серебро на счету итальянца Федерико Пеллегрино. Еще один россиянин, Артем Мальцев, в финале финишировал пятым

Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой

Вик Уайлд: Оказался в тяжелой ситуации, но справился и горжусь собой

Двукратный чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд поделился эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх в Пекине. "Если честно, я видел себя сегодня с золотой медалью на шее. Но я боролся за бронзу", - отметил спортсмен после соревнований