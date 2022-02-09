Елистратов: Рад в очередной раз реализовать свою детскую мечту

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, который завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Олимпиаде в Пекине, обратился к своим соперникам - победителю из Южной Кореи Тэ Хон Хвану и канадцу Стивену Дюбуа.

- Хотел бы казать спасибо соперникам, потому что благодаря друг другу мы растем, совершенствуемся, развиваем наш вид спорта. Мужики, вы лучшие. Кто-то из нас первый, кто-то второй и третий. Но это не имеет значения. Я рад оказать среди вас, - сказал Елистратов на пресс-конференции. - Для меня это четвертая Олимпиада. И я снова на пьедестале почета. Хочу поблагодарить всех, кто болеет за меня, свою страну и МОК - за то, что в 2022 году Олимпийские игры все-таки состоялись. Если бы их перенесли на год, не знаю, был бы я здесь.

Елистратов также рассказал, что его мотивирует.

- Самая главная мотивация в спорте - это маленький мальчик, который тренируется в Уфе. Это я сам в детстве, - отметил Семен. - Меня никто никогда не заставлял. Это был мой выбор, и я несу ответственность за свои поступки и результаты. Рад оказаться на пьедестале среди сильнейших спортсменов мира. Рад, что смог в очередной раз реализовать свою детскую мечту.