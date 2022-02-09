Алексей Жамнов: Олимпийские игры - это другой уровень

Алексей Жамнов: Правильно будет сказать, что ребята молодцы. Выстояли. На таких турнирах играть в меньшинстве восемь минут - это тяжело. Мы донесли это до игроков после матча. Эмоции перехлестывали, волнение было: все-таки мы давно не играли матчи. А так, конечно, хотелось бы, чтобы в концовке наши нападающие больше акцентировались на бросок.

Что сказали Слепышеву в перерыве после удаления?

Алексей Жамнов: Сказали, что нужно держать себя в руках. Он все понимает, пришел на скамейку, извинился. Ребята выстояли, в целом они - молодцы.

На Кубке Первого канала сборная показывала искрометный хоккей, сейчас это куда-то все делось...

Алексей Жамнов: Мы постараемся вернуться к этому хоккею. Но нужно учесть, что соперник был другой. Он играет в более вязкий хоккей, играет очень плотно на всех участках, как в атаке, так и в обороне. И еще раз повторюсь, сказалось, что давно у нас не было игровой практики. Постараемся, чтобы в дальнейшем радовать болельщиков комбинационным хоккеем.

Как оцените игру молодых дебютантов?

Алексей Жамнов: Видно было волнение поначалу. Как говорят на хоккейном языке, совершали детские ошибки. Потом ребята уже вкатились, стало попроще.

Насколько важен "сухарь" для психологии вратаря Федотова?

Алексей Жамнов: Важен не "сухарь", а в принципе первая победа на турнире. Ребята чуть-чуть окунулись в эту кухню. Особенно те, кто ни разу не был на олимпийских турнирах. Победа очень важна.

Что из вашего плана на игру сработало, а что - нет?

Алексей Жамнов: Наверное, не сработала атака так, как мы хотели. Были небольшие провалы в средней зоне во втором и в середине третьего периода. Будем готовиться к следующим матчам.

Отсутствие игровой практики сегодня сильно сказалось?

Алексей Жамнов: Думаю, что да. Давайте так, даже опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные - это разные вещи.

Шипачев сегодня был не так ярок…

Алексей Жамнов: В принципе Вадик свою работу выполнял. Если вы заметили, мы даже выпустили его на лед в последние минуты, потому что он парень с игровым мышлением, читает ситуацию. Еще раз говорю, все ребята будут прибавлять. Этот матч был всем нам необходим, даже тренерскому штабу. Без игровой практики тяжело.

Это ваш первый матч на Олимпиаде в качестве главного тренера сборной. Сильно волновались?

Алексей Жамнов: Конечно, было волнение, я же живой человек. Это ответственность. Ты не показываешь всем эмоции, но они есть.

Можно сказать, что нам сегодня повезло? Швейцарцы и забили-то сами себе.

Алексей Жамнов: Да, был наброс на ворота, но у нас там стоял игрок…. Это спорт, сегодня повезло нам. Мы должны сделать правильные выводы. Чтобы везло нам за счет нашего мастерства.

С тревогой ждали утренние тесты?

Алексей Жамнов: От нас мало, что зависит. Просыпаемся, идем сдавать тесты. Пока все хорошо.

Извините за вопрос, но проясните ситуацию про Кузьменко. Объявлялось, что он покинул расположение команды из-за травмы, а вчера появилось сообщение, что он здоров.

Алексей Жамнов: Давайте говорить об игроках, которые в сборной. Мы всю информацию о Кузьменко выложили. У него на самом деле было много микротравм. Весь отчет мы знаем. У нас есть доктора, которые за ним следили, тренерский штаб, который сообщает нам, кто может тренироваться, а кто - нет. Игрок не может на все 100 процентов тренироваться, а здесь скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его в расположение его клуба.

Почему СКА объявил, что игрок полностью здоров?

Алексей Жамнов: Свяжитесь с клубом СКА и спросите у них.

Главное удовлетворение сегодня - это игра в меньшинстве?

Алексей Жамнов: Сегодня все молодцы. Ребята давно не играли. Может, такие матчи и нужны, чтобы сплотить ребят. Чтобы они понимали: Олимпийские игры - это другой уровень. Я часто это повторяю, но игровая дисциплина будет решать многое. Если ребята это поймут, проблем у нас не будет.

По первой игре показалось, что не хватает творчества…

Алексей Жамнов: Посмотрим. Думаю, творчества хватает. Будем прибавлять и творчество появится.

Наши игроки много возмущались судейскими решениями…

Алексей Жамнов: Не хочу комментировать судейство, но здесь другие правила. Некоторые ребята только сегодня это поняли. У нас в КХЛ все кричат, мол, удаление было. Есть главные судьи, которые принимают решения, а не те, кто на лавке кричат.