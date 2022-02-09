Алексей Жамнов: Олимпийские игры - это другой уровень
Алексей Жамнов: Правильно будет сказать, что ребята молодцы. Выстояли. На таких турнирах играть в меньшинстве восемь минут - это тяжело. Мы донесли это до игроков после матча. Эмоции перехлестывали, волнение было: все-таки мы давно не играли матчи. А так, конечно, хотелось бы, чтобы в концовке наши нападающие больше акцентировались на бросок.
Что сказали Слепышеву в перерыве после удаления?
Алексей Жамнов: Сказали, что нужно держать себя в руках. Он все понимает, пришел на скамейку, извинился. Ребята выстояли, в целом они - молодцы.
На Кубке Первого канала сборная показывала искрометный хоккей, сейчас это куда-то все делось...
Алексей Жамнов: Мы постараемся вернуться к этому хоккею. Но нужно учесть, что соперник был другой. Он играет в более вязкий хоккей, играет очень плотно на всех участках, как в атаке, так и в обороне. И еще раз повторюсь, сказалось, что давно у нас не было игровой практики. Постараемся, чтобы в дальнейшем радовать болельщиков комбинационным хоккеем.
Как оцените игру молодых дебютантов?
Алексей Жамнов: Видно было волнение поначалу. Как говорят на хоккейном языке, совершали детские ошибки. Потом ребята уже вкатились, стало попроще.
Насколько важен "сухарь" для психологии вратаря Федотова?
Алексей Жамнов: Важен не "сухарь", а в принципе первая победа на турнире. Ребята чуть-чуть окунулись в эту кухню. Особенно те, кто ни разу не был на олимпийских турнирах. Победа очень важна.
Что из вашего плана на игру сработало, а что - нет?
Алексей Жамнов: Наверное, не сработала атака так, как мы хотели. Были небольшие провалы в средней зоне во втором и в середине третьего периода. Будем готовиться к следующим матчам.
Отсутствие игровой практики сегодня сильно сказалось?
Алексей Жамнов: Думаю, что да. Давайте так, даже опытные игроки потеряли темп, так как игровой и тренировочный процессы разные - это разные вещи.
Шипачев сегодня был не так ярок…
Алексей Жамнов: В принципе Вадик свою работу выполнял. Если вы заметили, мы даже выпустили его на лед в последние минуты, потому что он парень с игровым мышлением, читает ситуацию. Еще раз говорю, все ребята будут прибавлять. Этот матч был всем нам необходим, даже тренерскому штабу. Без игровой практики тяжело.
Это ваш первый матч на Олимпиаде в качестве главного тренера сборной. Сильно волновались?
Алексей Жамнов: Конечно, было волнение, я же живой человек. Это ответственность. Ты не показываешь всем эмоции, но они есть.
Можно сказать, что нам сегодня повезло? Швейцарцы и забили-то сами себе.
Алексей Жамнов: Да, был наброс на ворота, но у нас там стоял игрок…. Это спорт, сегодня повезло нам. Мы должны сделать правильные выводы. Чтобы везло нам за счет нашего мастерства.
С тревогой ждали утренние тесты?
Алексей Жамнов: От нас мало, что зависит. Просыпаемся, идем сдавать тесты. Пока все хорошо.
Извините за вопрос, но проясните ситуацию про Кузьменко. Объявлялось, что он покинул расположение команды из-за травмы, а вчера появилось сообщение, что он здоров.
Алексей Жамнов: Давайте говорить об игроках, которые в сборной. Мы всю информацию о Кузьменко выложили. У него на самом деле было много микротравм. Весь отчет мы знаем. У нас есть доктора, которые за ним следили, тренерский штаб, который сообщает нам, кто может тренироваться, а кто - нет. Игрок не может на все 100 процентов тренироваться, а здесь скоротечный турнир, поэтому было принято решение отправить его в расположение его клуба.
Почему СКА объявил, что игрок полностью здоров?
Алексей Жамнов: Свяжитесь с клубом СКА и спросите у них.
Главное удовлетворение сегодня - это игра в меньшинстве?
Алексей Жамнов: Сегодня все молодцы. Ребята давно не играли. Может, такие матчи и нужны, чтобы сплотить ребят. Чтобы они понимали: Олимпийские игры - это другой уровень. Я часто это повторяю, но игровая дисциплина будет решать многое. Если ребята это поймут, проблем у нас не будет.
По первой игре показалось, что не хватает творчества…
Алексей Жамнов: Посмотрим. Думаю, творчества хватает. Будем прибавлять и творчество появится.
Наши игроки много возмущались судейскими решениями…
Алексей Жамнов: Не хочу комментировать судейство, но здесь другие правила. Некоторые ребята только сегодня это поняли. У нас в КХЛ все кричат, мол, удаление было. Есть главные судьи, которые принимают решения, а не те, кто на лавке кричат.
Вратарь сборной России: Штанга - лучшая подруга, без нее никуда
Голкипер сборной России Иван Федотов подвел итоги первого матча на олимпийском турнире против Швейцарии, в котором ему удалось оформить "сухарь". "Сегодня мы оказались удачливей, но не надо испытывать удачу на прочность", - подчеркнул хоккеист