Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке
Победителем стал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебро взял канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов отстал от лидера на 0,048 секунды.
Стоит отметить, что Денис Айрапетян выбыл в полуфинале, Даниил Ейбог - в четвертьфинале.
Добавим также, что Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на данной дистанции. Также в активе Семена победа на первенстве планеты в Москве в 2015 году и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.
Для России бронза Елистратова стала 11 наградой на этой Олимпиаде в Пекине.
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