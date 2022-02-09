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09.02.2022 16:29

Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде в Пекине.

Победителем стал представитель Южной Кореи Хван Дэ Хон, преодолевший дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебро взял канадец Стивен Дюбуа (+0,035). Елистратов отстал от лидера на 0,048 секунды.

Стоит отметить, что Денис Айрапетян выбыл в полуфинале, Даниил Ейбог - в четвертьфинале.

Добавим также, что Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете и бронзовым призером Игр на данной дистанции. Также в активе Семена победа на первенстве планеты в Москве в 2015 году и 14 золотых медалей чемпионатов Европы.

Для России бронза Елистратова стала 11 наградой на этой Олимпиаде в Пекине.

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