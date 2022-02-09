Лыжник Устюгов не будет завершать карьеру после неудачи в спринте
"В СМИ много информации о том, что я отказываюсь от гонок, завершаю карьеру. Это все неправда. Сегодня хороший день, день отдыха. Сходили немного прогулялись с Маркусом (Крамером) и Артемом (Мальцевым). Так что все хорошо, не переживайте", - написал Устюгов в Instagram.
Как подчеркнула глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, ей безумно жаль Устюгова. Также она отметила, что, по ее мнению, "на сегодня у Сергея просто нет суперформы".
"Мне безумно жаль и обидно за Серегу. Все-таки он большой трудяга и заслуживает медали.
Думаю, сейчас у него нет суперформы. Он уже не тот, каким был три-четыре года назад. Не видела его после гонки, и не думаю, что прямо сейчас это нужно делать. Людям надо дать немножко остыть, а сразу лезть в душу - это очень плохо", - сказал Вяльбе в эфире телеканала "Россия 24".
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