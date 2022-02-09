Россия - Швейцария. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022

Мужская сборная России открывает олимпийский хоккейный турнир матчем против Швейцарии. Встреча пройдет на льду стадиона "Национальный".

Подопечные Алексея Жамнова считаются фаворитами турнира. Нашими соперниками в группе "B" будут Чехия, Дания, Швейцария.

Сборная России приехала в Пекин в статусе действующего победителя и намерена завоевать второе золото Олимпиады подряд. Напомним, что на этих Играх отсутствуют игроки из НХЛ, но и без них Жамнов смог собрать мощный состав.

А вот у сборной Швейцарии проблемы с составом есть. Денис Мальгин и Дарио Симьон до сих пор на изоляции из-за проблем с коронавирусом. В сегодняшнем матче они точно не сыграют.

Последний раз команды встречались на прошлогоднем чемпионате мира, где россияне убедительно выиграли со счетом 4:1. Сегодня тоже ждем только победы, ведь наша сборная очевидно превосходит в классе швейцарцев.

Начало встречи - в 11:40 по московскому времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией!