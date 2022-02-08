Матч сборных России и Канады начался на час позже

Сборная России по хоккею уступила Канаде со счетом 1:6 в матче олимпийского турнира. Впрочем, после игры о ее результате вспоминали в последнюю очередь.

В женском хоккее противостояние сборных России и Канады не такое принципиальное, как в мужском. Все потому, что на сегодняшний день наши хоккеистки и "кленовые листья" по мастерству объективно находятся в разных весовых категориях. Канадская команда наряду с американской - флагманы женского хоккея, предел мечтаний россиянок пока - "бронза" крупных турниров.

Поэтому матч Россия - Канада на женском олимпийском турнире ожидался как рядовой, но перестал им быть еще до стартового вбрасывания. Начиналось на "Укэсон арене" все по-будничному. Обе команды вышли на предматчевую раскатку. Однако пекинское утро перестало быть томным, когда за несколько минут до матча на льду оказалась только российская команда.

Поначалу все выглядело как осознанный демарш североамериканок. Мол, канадки отказались играть до тех пор, пока не придут данные об отрицательных тестах, которые россиянки сдали утром. Правда, эту версию уже после матча опроверг главный тренер канадской сборной Трой Райан. "Я даже не знал, в чем изначальная проблема. Нам просто сообщили, что матч может быть отложен".

В итоге матч все-таки состоялся, но с часовым опозданием. Причем на лед обе команды вышли в медицинских масках. Официальное объяснение всех этих странных событий появилось только через некоторое время по окончании игры. Оказалось, что решение о задержке матча и о проведении его в масках принимала Международная федерация хоккея (ИИХФ).

"Обе команды заблаговременно сдали тесты утром в полном соответствии с регламентом турнира - до 9.00 по местному времени. Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент ИИХФ Люк Тардиф вместе с директором Международной федерации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовал на арене - и принял решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных".

Хоккеистки нашей сборной готовы играть на Олимпиаде хоть в масках, хоть в защитных костюмах

Ну а канадки не вышли на лед, потому что узнали об этом раньше. В масках решили играть из соображений безопасности. К концу второго периода результаты тестов были уже ясны, и необходимость дополнительной защиты отпала. Но канадки доиграли матч в масках. Что касается непосредственно матча, поражение со счетом 1:6 можно признать достойным.

Например, наши будущие соперницы, финские хоккеистки, уступили Канаде 1:11, а швейцарки - 1:12. Кроме того, россиянки впервые забили Канаде на Олимпийских играх.

Что не менее важно, даже когда казалось, что в задержке матча виновата Канада, наши все равно хотели выйти на лед.

- Согласны были сыграть хоть через сколько. Победитель должен выявляться по спортивному принципу, - сказал главный тренер нашей команды Евгений Бобарико.

- Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное - играть, - поддержала наставника Александра Вафина. - Настраиваемся только на победы.