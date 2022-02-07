Тренер российских хоккеисток: Победителя нужно выяснять по спортивному принципу

Евгений Викторович, прокомментируйте, что же все-таки случилось?

Евгений Бобарико: Вы все видели, были на игре. Мы вышли на разминку, потом на игру. Дальше уже ждали информацию, когда мы снова сможем выйти на лед и провести этот матч.

Рассматривали вопрос с присуждением технического поражения канадкам?

Евгений Бобарико: Вы знаете, в наше время нужно выявлять победителя по спортивному принципу. Мы готовы были сыграть хоть через два часа, хоть через сколько. По поводу тестов, мы, наверное, единственная команда, которая сдает тесты утром и вечером. Никакой дополнительной информации не было. Мы тесты с утра сдали, поехали на игру, а дальше пусть объясняют более компетентные люди, что произошло.

Канадки сказали, что у них есть опыт тренировок в масках. А у нас такой был?

Евгений Бобарико: Мы в масках не тренировались, такой необходимости не было. Я могу сказать, что когда выполнял с девчонками отдельные упражнения, потому что не хватало игроков, то был в маске, и ощущения не из приятных.

Почему в третьем периоде мы сняли маски, а Канада - нет?

Евгений Бобарико: Они и так вели в счете. Наверное, хотели дополнительно себя обезопасить. Решение их тренера комментировать не могу.

Пауза сильно повлияла на игру?

Евгений Бобарико: Конечно, сложно входить в игру после такой паузы. Сами виноваты, что сразу пропустили два быстрых гола. Конечно, они повлияли на нашу игру. Но ничего страшного. Надеемся, больше таких вещей не повторится.

Расскажите, что у нас с заболевшими ковидом?

Евгений Бобарико: Лена Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол, заболела Кулишова, а у Гончаренко случился ковид-рецидив. Ситуация тяжелая, но ничего, будем биться до последнего.

Как не отчаяться, когда неприятности одна за одной?

Евгений Бобарико: Мы не отчаиваемся. Живем по принципу: утром сдали тесты, вечером получили информацию. Надеемся, больше никто не попадет в такую ситуацию.