Матч России и Канады начался с часовой задержкой

Матч группового турнира Олимпиады между женскими сборными России и Канады начался после задержки на час.

Встреча должна была стартовать в 7:10 по московскому времени, однако канадская команда отказалась выходить на лед. В итоге спустя час матч все-таки начался.

Игроки обеих команд вышли на лед в медицинских масках. При этом сборную Канады не наказали за задержку игры двухминутным удалением.

Идет первый период, сборная Канады ведет в счете - 2:0.