Матч России и Канады начался с часовой задержкой
Матч группового турнира Олимпиады между женскими сборными России и Канады начался после задержки на час.
Встреча должна была стартовать в 7:10 по московскому времени, однако канадская команда отказалась выходить на лед. В итоге спустя час матч все-таки начался.
Игроки обеих команд вышли на лед в медицинских масках. При этом сборную Канады не наказали за задержку игры двухминутным удалением.
Идет первый период, сборная Канады ведет в счете - 2:0.
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