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Рубрика: Спорт

Женская сборная России по хоккею сражается в каждом матче

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
За новостями и скандалами вокруг мужской сборной по хоккею как-то в стороне остался тот факт, что на Олимпиаде нашу страну представляет еще и женская команда. Правда, амбиции у наших девушек чуть поскромнее, чем у мужчин. Любая медаль, кроме золотой, будет засчитана подопечным Алексея Жамнова как провал. А вот для женской сборной и "бронза" станет огромным успехом.
Российские хоккеистки сохраняют шансы на выход в следующий раунд турнира. Фото: РИА Новости Российские хоккеистки сохраняют шансы на выход в следующий раунд турнира. Фото: РИА Новости
Российские хоккеистки сохраняют шансы на выход в следующий раунд турнира. Фото: РИА Новости

Уже сейчас очевидно, что путь к пьедесталу, чем бы он ни закончился, у наших девушек вырисовывается тернистый. Хоккеистки сборной остались без игровой практики еще с декабря, когда был остановлен чемпионат России. Вот только Универсиада, на которой должна была сыграть женская сборная, так и не состоялась. Отменили и молодежный чемпионат мира, а ведь там тоже могли выступить многие девушки из национальной команды.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российские хоккеистки уступили американкам на Олимпиаде в Пекине

В довершение ко всему, уже по прилете в Пекин выяснилось, что шесть девушек, причем все лидеры команды, сдали положительные тесты на коронавирус. Сесть на карантин пришлось всей сборной. Вот и получилось, что первую тренировку на олимпийском льду девчонки провели только на четвертый день пребывания в Китае, накануне первого матча против Швейцарии.

- Из-за отмены занятий приходилось тренироваться в своем номере. У нас многие не катались, не имеют практики. Команде тяжело. На сегодняшней тренировке мы откровенно умирали, - честно признавалась защитник нашей команды Анна Шибанова.

В этой ситуации россиянкам на руку формат турнира. Десять команд поделены на две группы - "А" и "В". В группе "А" собраны сильнейшие по рейтингу сборные. Они уже гарантировали себе место в четвертьфинале независимо от выступления на групповом этапе. Из группы "В" в плей-офф выйдут только три команды.

Наши - в квинтете под литерой "А". Помимо россиянок там сборные США и Канады, которые с вероятностью в 90 процентов разыграют между собой "золото" и "серебро", а также команды Финляндии и Швейцарии. С двумя последними можно бороться, что и показал стартовый матч российских девушек со швейцарскими.

Наши девушки не прочь увезти из олимпийской столицы медали любого достоинства

Эта игра была для нашей сборной принципиальной. На ЧМ-2021 именно швейцарки выбили Россию на стадии четвертьфинала. Теперь наши взяли убедительный реванш - 5:2. Палачом соперниц стала Полина Болгарева, в своем дебютном матче на Олимпиаде отгрузившая соперницам сразу три шайбы.

- Я думаю, что мне просто повезло сегодня, - поскромничала Полина. - Всю работу сделали партнеры, отдавали шикарные передачи. Первая игра, очень сильно волновались. Но сегодня у нас была очень "живая" лавка, поддерживали друг друга и за счет командной сплоченности вытащили игру. Мы все русские, нет такого, что кто-то должен сдаваться. Это девиз нашей страны. Хотя очень тяжелая игра, потому что отсутствовали лидеры. Их нам не хватает. У швейцарок нужно было брать реванш после поражения на чемпионате мира. Регламент дает нам определенное преимущество. Есть шансы наиграть сочетания, попробовать что-то новое. Но никому не хотелось бы давать поблажек.

Фото: iStock
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Второй матч против железных фавориток, американок, наши проиграли - 0:5, хотя в целом выглядели достойно. Кстати, даже несмотря на поражение, любопытный сюжет был и в этой игре. После пятой пропущенной шайбы место в воротах российской сборной заняла 17-летняя Дарья Гредзен, одна из самых молодых участниц хоккейного турнира. И сыграла она здорово, отразив за 11 минут все 19 бросков по своим воротам. Есть у российского хоккея будущее. Медальные амбиции тоже никуда не делись.

- Цель может быть только одна: в России еще не было медали в этом виде, и мы сюда поехали, чтобы эта медаль появилась. Да, есть сложности, но русских людей сложности только закаляют. И мы от этого становимся только сильнее, - сказал после игры с американками главный тренер нашей сборной Евгений Бобарико.

Следующий матч у российских девушек сегодня - против грозной Канады.

Между тем

Континентальная хоккейная лига намерена досрочно завершить регулярный чемпионат, чтобы провести плей-офф в полном объеме.

"Для того чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, Лига вынесет на утверждение Правления и Совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне", - приводит официальный сайт КХЛ заявление президента организации Алексея Морозова.

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