Новости

УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги 00:44
Украина ожидает продолжения транзита российского газа 00:42
Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями 00:17
Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге 00:11
Песков прокомментировал новые санкции Запада 22.02.2022
Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса 22.02.2022
Медведь по прозвищу "Танк Хэнк" терроризирует жителей Калифорнии 22.02.2022
В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек 22.02.2022
В США предложен законопроект по сокращению пластиковых отходов 22.02.2022
Платформа соцсетей Трампа лидирует по загрузкам в чарте приложений Apple 22.02.2022
"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с Кокориным 22.02.2022
Захарова раскритиковала антироссийские санкции Запада 22.02.2022
Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях "омикрона" 22.02.2022
РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах 22.02.2022
Мурашко: После "омикрона" могут быть осложнения на сердце и нервы 22.02.2022
Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам 22.02.2022
Мурашко: Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах 22.02.2022
Синоптик предупредил об "условном" похолодании на 23 февраля 22.02.2022
Как в День защитника Отечества пройдет салют в Москве 22.02.2022
МЧС: Поток беженцев на границе со стороны ЛДНР стал сокращаться 22.02.2022
В Совфеде назвали ущерб ДНР и ЛНР за 8 лет 22.02.2022
В Донецке совершено покушение на бывшего главу минобороны 22.02.2022
Умер народный артист России Олег Вавилов 22.02.2022
Путин: Отказ Украины от вступления в НАТО был бы лучшим решением 22.02.2022
Путин: Добро не должно быть бессильным 22.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 00:44
Рубрика: Спорт

УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги

Текст: Максим Домчев

Казанский УНИКС проиграл на выезде французскому "Монако" в очередном матче Евролиги со счетом 76:69.

Россия в Перми сыграет с Нидерландами матч отбора на ЧМ-2023

Российский клуб уступил в первой четверти матча с разницей в три очка. К большому перерыву "Монако" довел преимущество до плюс восьми очков. В дальнейшем хозяевам удавалось отрываться в счете, но УНИКС отыгрывался.

В заключительной четверти монегаски сумели добиться перевеса в 15 очков, но казанцы и на этот раз настигли беглецов. И все же в напряженной концовке игроки "Монако" оказались более удачливыми - 79:76.

В составе хозяев самым результативным стал хорошо известный по выступлению в НБА и по игре за ЦСКА защитник Майк Джеймс, набравший 25 очков. У гостей 20очеов набрал Марио Хезонья.

Спорт Баскетбол