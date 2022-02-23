УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги

Казанский УНИКС проиграл на выезде французскому "Монако" в очередном матче Евролиги со счетом 76:69.

Российский клуб уступил в первой четверти матча с разницей в три очка. К большому перерыву "Монако" довел преимущество до плюс восьми очков. В дальнейшем хозяевам удавалось отрываться в счете, но УНИКС отыгрывался.

В заключительной четверти монегаски сумели добиться перевеса в 15 очков, но казанцы и на этот раз настигли беглецов. И все же в напряженной концовке игроки "Монако" оказались более удачливыми - 79:76.

В составе хозяев самым результативным стал хорошо известный по выступлению в НБА и по игре за ЦСКА защитник Майк Джеймс, набравший 25 очков. У гостей 20очеов набрал Марио Хезонья.