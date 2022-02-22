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22.02.2022 16:08
Рубрика: Спорт

Россия в Перми сыграет с Нидерландами матч отбора на ЧМ-2023

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России 24 февраля в семитысячном пермском дворце спорта "Молот" проведет свой третий матч первого раунда европейского квалификационного цикла чемпионата мира 2023 года. Соперник - команда Нидерландов. Через три дня после встречи на берегах Камы оппоненты продолжат выяснять отношения на площадке "оранжевых" в Алмере.
Нынешний отборочный цикл российская команда начала с уверенной победы над Италией в Санкт-Петербурге. Фото: Михаил Синицын/РГ Нынешний отборочный цикл российская команда начала с уверенной победы над Италией в Санкт-Петербурге. Фото: Михаил Синицын/РГ
Нынешний отборочный цикл российская команда начала с уверенной победы над Италией в Санкт-Петербурге. Фото: Михаил Синицын/РГ

Рулевой российской дружины сербский специалист Зоран Лукич, параллельно работающий в БК "Нижний Новгород", еще месяц назад объявил расширенный список из 24 кандидатов для участия в этих матчах. На сбор были вызваны 19 спортсменов, а сейчас в Перми в распоряжении наставника 15 игроков. Но заявлять на каждый конкретный матч можно только 12 игроков.

Фото: fiba.basketball
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Вот список кандидатов в боевой состав: разыгрывающие и атакующие защитники - Тимофей Герасимов ("Енисей", Красноярск), Владислав Емченко ("Локомотив-Кубань", Краснодар), Макар Коновалов (МБА, Москва), Александр Платунов ("Парма", Пермский край), Иван Стребков (БК "Нижний Новгород"); форварды - Антон Астапкович, Александр Ганькевич (оба - БК "Нижний Новгород"), Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк (оба - "Локомотив-Кубань"), Антон Квитковских ("Автодор", Саратов), Артем Комолов (УНИКС, Казань), Марк Тихоненко ("Астана", Нур-Султан, Казахстан); центровые - Сергей Балашов ("Енисей"), Владимир Ивлев (ЦСКА), Сергей Торопов (БК "Нижний Новгород").

Наибольшее представительство в этом списке у нижегородцев (четыре игрока), что вовсе не следствие каких-то личных предпочтений и профессиональных пристрастий Зорана Лукича, а объективная реальность, вызванная тем фактом, что на этой неделе ЦСКА, УНИКС и "Зенит" из Санкт-Петербурга проводят матчи Евролиги.

Календарь соревнований под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) и Евролиги, проводимой независимой коммерческой структурой, до сих пор не согласован из-за отсутствия соответствующего договора. Нынешнее делегирование в сборную пары игроков армейцев и казанцев - жест доброй воли со стороны руководителей этих клубов.

Ранее в группе "Н" наша команда в конце ноября на питерском паркете победила Италию (92:78) и Исландию (89:65). Положение: Россия - 2 победы - 0 поражений, Италия, Исландия - по 1-1, Нидерланды - 0-2. По итогам двухкругового турнира, который планируется завершить 4 июля, в следующий раунд выйдут по три сильнейших участника от каждой из восьми групп.

Где будем смотреть

24 февраля, четверг, "Матч ТВ"

18.20. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция из Перми.

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