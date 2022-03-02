Абрамович заявил, что решил продать "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать лондонский "Челси", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Хотел бы обратиться к спекуляциям в СМИ за последние несколько дней в связи с моим владением "Челси". Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения во благо интересов клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что этот шаг отвечает наилучшим интересам команды", - заявил Абрамович.

Владельцем "Челси" Абрамович стал в 2003 году. С тех пор лондонская команда завоевала 21 трофей, пять раз выиграв чемпионский титул в Англии и дважды - Лигу чемпионов. Последний кубок при Абрамовиче "синие" завоевали в феврале, победив в клубном чемпионате мира.