Миранчук вернулся в состав "Аталанты" после травмы и сразу отметился голом

Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук месяц не играл из-за травмы. Первое же его появление на поле получилось триумфальным: бергамаски выиграли со счетом 4:0, а на счету нашего парня гол и результативная передача.

Свой предыдущий матч Миранчук провел 22 января. Тогда казалось, что ситуация для Алексея налаживается. Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини стал ему больше доверять, плюс команда из Бергамо оказалась в кадровом кризисе. Но тот матч против римского "Лацио" Миранчук не доиграл: на 71-й минуте россиянин был вынужден покинуть поле из-за травмы бедра.

Досаднейшая травма, учитывая все обстоятельства. Но, кажется, за время простоя Миранчук умудрился форму не растерять. Он вышел на поле на 60-й минуте, а уже на 61-й ассистировал Тену Копмейнерсу. А на 86-й полузащитник отличился сам. Здорово накрутил двух оппонентов и изящным ударом отправил мяч в ворота с линии штрафной. Это второй гол Миранчука в сезоне. А забить мяч и отдать результативную передачу у Леши получилось впервые с тех пор, как он перешел в "Аталанту".

Отдельно надо обратить внимание еще вот на что. В связи с напряженной обстановкой в мире, в том числе и футбольном, можно было ожидать провокаций в адрес Миранчука. Но ничего такого не было и в помине. Наоборот, когда Алексей забил, трибуны дружно проскандировали его имя. К слову, один из партнеров Миранчука в "Аталанте" - украинец Руслан Малиновский. На днях еще один полузащитник команды итальянец Маттео Пессина рассказал об объятиях одноклубников. А вот слова генерального директора клуба из Бергамо Умберто Марино.

Миранчук сделал результативную передачу и забил гол в одном матче впервые с момента переезда в Италию

"У Руслана с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. Дружба между этими парнями - пример того, как все должно быть. Сейчас для них особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир".