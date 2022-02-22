"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с Кокориным

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" может расторгнуть контракт с российским нападающим Александром Кокориным.

По информации Sport Mediaset, итальянский клуб рассчитывал, что во время зимнего трансферного окна удастся продать Кокорина в один из российских кубов, но предложение так и не поступило.

Теперь клуб задумался о расторжении договора с игроком, который перешел в "Фиорентину" из "Спартака" почти год назад. В таком случае игрок станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб.

30-летний Кокорин в этом сезоне принял участие всего в шести матчах за клуб, причем последний выход на поле состоялся 10 января.