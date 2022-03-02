Лоськов назначен и.о. главного тренера "Локомотива"

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов стал исполняющим обязанности главного тренера "красно-зеленых", сообщил ТАСС спортивный директор столичного клуба Томас Цорн.

По словам Цорна, "Локомотив" пока не занимается поисками нового тренера после ухода Маркуса Гисдоля. "Поскольку у Марвина Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, принято решение заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера", - отметил Цорн.

Ранее в СМИ появилась информация, что "железнодорожников" может возглавить Валерий Карпин, у которого в конце марта истекает срок контракта с РФС.

Лоськов - легенда "Локомотива". Он выступал за команду с 1997 по 2007 год, а также с 2010-го по 2013-й. В тренерском штабе "красно-зеленых" Лоськов трудится с 2016 года.