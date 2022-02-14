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14.02.2022 10:22
Рубрика: Спорт

Россиянки уступили Бельгии в квалификации к ЧМ-2022 по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Женская сборная России по баскетболу проиграла Бельгии в своем первом матче квалификации к чемпионату мира-2022, который состоится в Австралии. В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго наши девушки уступили со счетом 43:66.
Фото: fiba.basketball Фото: fiba.basketball
Фото: fiba.basketball

По состоянию здоровья сборной не может помочь в квалификации один из лидеров команды - молодая, но уже очень опытная в турнирном отношении центровая Мария Вадеева. Она в 16 лет дебютировала за сборную на чемпионате Европы-2015 и выступила уже на четырех континентальных первенствах.

Фото: Пресс-служба FIBA
Назван состав сборной России по баскетболу на матчи квалификации к ЧМ-2023

Сейчас за главную команду страны дебютировала серебряный призер Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 Ольга Фролкина из курского "Динамо". Она и стала самой результативной у россиянок, набрав 10 очков.

Без Вадеевой подопечные главного тренера Александра Ковалева проиграли подбор (36:45), но главной причиной поражения стала крайне низкая реализация бросков с игры - 16/59, это всего лишь 27 процентов. Для сравнения, показатели Бельгии - 26 из 58, что составляет 45 процентов. В составе победительниц, добывших благодаря этой победе путевку на чемпионат мира, лучшим бомбардиром стала Эмма Меессеман из екатеринбургского УГМК - 20 очков.

Теперь сборной России для попадания на ЧМ-2022 нужно обязательно обыгрывать команду Пуэрто-Рико, которая ранее потерпела поражение от Бельгии с еще более крупной разницей в счете - 65:98 (матч состоялся в Вашингтоне).

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола, чемпион Европы-2007:

- Бельгия - очень организованная сборная со стабильным составом. По именам этот состав нельзя назвать суперзвездным, за исключением Эммы Меессеман. Это вообще одна из моих самых любимых баскетболисток за пределами сборной России. И она в очередной раз показала класс: все решения на площадке по делу. Но в первую очередь бельгийки очень сильны именно командной игрой. А нам ее не хватило. Недоставало правильных решений на площадке, баланса в атаках из-за дуги и с ближней дистанции. Очень редкие владения доходили до броска из-под кольца, чаще приходилось выбрасывать мяч из неудобных позиций. Отчасти организация игры страдала из-за отсутствия Вадеевой. Но поражение нужно забыть. Начинаем с нуля. Тренеры обязательно проанализируют ошибки, когда придет время. Сейчас впереди - решающая игра отбора, только она имеет значение.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

14 февраля, понедельник

"Матч ТВ"

01.55 (в ночь с 14 на 15 февраля). Россия - Пуэрто-Рико. Решающий матч отбора на женский ЧМ-2022. Прямая трансляция из Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

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