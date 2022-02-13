Женская сборная РФ начинает квалификацию к ЧМ-2022 по баскетболу

Женская сборная России по баскетболу начинает свое участие в квалификации к чемпионату мира-2022, который состоится в Австралии. В воскресенье, 13 февраля, в 23.30 по московскому времени наши девушки в Доминиканской Республике сразятся с Бельгией.

По изначальному регламенту все матчи этой отборочной группы должны были пройти в Вашингтоне.

Но в связи с несовместимостью требований к иностранным гражданам, въезжающим в США, и списка одобренных в России вакцин от COVID-19, игры против Бельгии и Пуэрто-Рико перенесены в Санто-Доминго, столицу Доминиканской Республики. Встреча США - Россия отменена вообще, командам в таблицу начислено по одному очку, что соответствует игровому (а не техническому) поражению.

Впрочем, отмена матча с американками никакого влияния на турнирный расклад не оказала. "Звездно-полосатые" на правах олимпийских чемпионок Токио уже гарантировали себе участие в ЧМ-2022. Сейчас американки провели победные встречи с Бельгией (84:75) и Пуэрто-Рико (93:55) как бы для получения дополнительной игровой практики и на радость своим зрителям. А вот Россия, те же Бельгия и Пуэрто-Рико оспорят две оставшиеся путевки от этой группы.

Одна игра в конкурирующей тройке уже состоялась. В Вашингтоне Бельгия разгромила Пуэрто-Рико - 98:65. Очевидно, что ключевым для выхода на чемпионат мира у россиянок будет матч с пуэрториканками. Но и у бельгиек нужно брать реванш за обидное поражение в четвертьфинале прошлогоднего чемпионата Европы.

В распоряжении главного тренера сборной России Александра Ковалева 12 баскетболисток, это стандартное количество для заявки на официальные встречи.

Разыгрывающие и атакующие защитники - Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Юлия Козик, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Камилла Огун ("Намюр", Бельгия); форварды - Нина Глонти, Жосселина Майга, Александра Штанько (все - МБА, Москва), Раиса Мусина ("Ника"), Дарья Репникова ("Спарта энд К", Видное), Ольга Фролкина ("Динамо", Курск); центровая - Елизавета Шабанова ("Динамо" К).

Увы, по состоянию здоровья не смогут помочь сборной центровая Мария Вадеева и обладающая хорошо поставленным дальним броском Анастасия Шилова. Почетные обязанности капитана в Санто-Доминго будет исполнять чемпионка мира 2017 среди молодежных команд Раиса Мусина.

Комментарий

Александр Ковалев, главный тренер сборной России:

- Мы должны и будем показывать хороший баскетбол. Понимаем, что здесь с нами нет двух основных игроков - Вадеевой и Шиловой. Но все девчонки готовы показать себя во всей красе. Много лет сборная нашей страны была одной из лучших в мировом женском баскетболе.

Сейчас у нас молодая команда с большими перспективами, которая набирает обороты. Хотим снова вернуться на лидирующие позиции. Бельгия уже провела два хороших матча: наш первый соперник здорово смотрелся против США, до этого одержав великолепную победу над Пуэрто-Рико. Мы провели тщательный разбор действий бельгиек, будем делать акцент на защите против определенных комбинаций. И постараемся добиться положительного результата.

Где будем смотреть

13 февраля, воскресенье

"Матч! Страна"

23.25. Россия - Бельгия. Отбор на ЧМ-2022. Прямая трансляция из Санто-Доминго (Доминиканская Республика).