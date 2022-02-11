ЦСКА и "Зенит" уступили в матчах баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА и "Зенит" из Санкт-Петербурга потерпели гостевые поражения в очередном туре баскетбольной Евролиги.

ЦСКА в гостях встречался с "Маккаби" из Тель-Авива. В первой половине встречи хозяева завладели инициативой и постепенно начали отрываться в счете. На большой перерыв армейцы ушли с отставанием в 21 очко.

Во второй половине ЦСКА сумел сократить отставание в счете, но спасти матч не удалось. "Маккаби" выиграл 84:75. У победителей 23 очка набрал Скотти Уилбекин, а в составе гостей самым результативным игроком стал Габриэль Лундберг - 17.

Неудача постигла и "Зенит", который гостил у немецкой "Альбы". В первой четверти хозяева доминировали на площадке и смогли оторваться в счете на 11 очков. Но во второй десятиминутке "Зенит" сумел настигнуть соперника.

Увы, вторая половина осталась за "Альбой", которая одержала победу - 76:67. В составе "Зенита" Миндаугас Кузминскас набрал 18 очков и стал самым результативным игроком встречи.