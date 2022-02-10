Мозес продлил контракт со "Спартаком" до 2024 года

Нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес продлил контракт с клубом еще на один сезон.

Прежний контракт Мозеса истекал в 2023 году, но футболист и "Спартак" договорились о продлении трудовых отношений еще на один год. 31-летний Мозес пришел в клуб в прошлом сезоне на правах аренды из "Челси", смог стать одним из лидеров команды, и было принято решение о его выкупе у лондонцев.

"Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что "Спартак" - это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает. Это большой клуб, и я счастлив быть частью красно-белой семьи как минимум до 2024 года. С удовольствием продолжу помогать команде добиваться своих целей", - приводит слова Мозеса сайт клуба.

Нигериец провел за красно-белых 42 матча и забил 6 голов.