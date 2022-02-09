Футболист сборной России Кудряшов объявил о расставании с женой

Защитник сборной России и "Антальяспора" Федор Кудряшов заявил, что расстался со своей женой Анастасией.

По словам Кудряшова, они с супругой официально не подавали на развод, дабы избежать ненужной шумихи.

"Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы будем воспитывать вместе. Благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочери", - написал Федор в Instagram.

Напомним, что Кудряшов провел за сборную 48 матчей и забил один гол.