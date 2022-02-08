Бывшая жена намерена отсудить у Мамаева почти 270 миллионов рублей

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана подала иск в суд с требованием выплаты почти 270 миллионов рублей.

Как рассказал адвокат Аланы Вадим Лялин, в Пресненский суд Москвы подан иск к Павлу Мамаеву на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.

"В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела", - приводит слова адвоката KP.RU.

Мамаевы развелись в марте прошлого года после восьми лет брака. Алана Мамаева назвала причиной такого шага бесконечные измены футболиста. У них общая дочь.

Павел Мамаев нынешней зимой подписал контракт с подмосковным клубом "Химки".