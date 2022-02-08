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08.02.2022 13:09
Рубрика: Спорт

Бывшая жена намерена отсудить у Мамаева почти 270 миллионов рублей

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана подала иск в суд с требованием выплаты почти 270 миллионов рублей.

Фото: instagram.com/nadihope
Павел Мамаев женился на Надежде Санько

Как рассказал адвокат Аланы Вадим Лялин, в Пресненский суд Москвы подан иск к Павлу Мамаеву на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей.

"В иске мы требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела", - приводит слова адвоката KP.RU.

Мамаевы развелись в марте прошлого года после восьми лет брака. Алана Мамаева назвала причиной такого шага бесконечные измены футболиста. У них общая дочь.

Павел Мамаев нынешней зимой подписал контракт с подмосковным клубом "Химки".

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