Мужская индивидуальная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн
На Олимпийских играх в Пекине биатлонисты разыграют между собой комплект наград в индивидуальной мужской гонке на 20 км. Накануне в аналогичном виде программы соревновались женщины. Один промах отделил Кристину Резцову от медального подиума. Надеемся, что сегодня нашим мужчинам улыбнется удача.
Россию в гонке представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков.
В нынешнем сезоне в рамках Кубка мира этот вид биатлонных гонок был в программе дважды. В ноябре в Эстерсунде победу одержал норвежец Стурла Легрейд, вторым стал его соотечественник Тарьей Бе, замкнул тройку француз Симон Дестье. Эдуард Латыпов финишировал седьмым с одним промахом. А вот в Антхольце сразу два российских биатлониста оказались на подиуме - Антон Бабиков выиграл, Карим Халили стал третьим. На второй строчке, как и в Эстерсунде, расположился старший Бе. В десятке закончил гонку еще один россиянин - Александр Логинов, он стал седьмым.
Напомним, биатлонистам предстоит преодолеть 20 км с 4 огневыми рубежами (лежка-стойка-лежка-стойка). За каждый промах к времени прибавляется минута.
Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки по биатлону начнется в 11.30 по московскому времени.
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