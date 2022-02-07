Сборная России по биатлону завоевала историческую "бронзу" в смешанной эстафете

По ходу сезона у биатлонистов не было возможности лично опробовать олимпийскую трассу в китайском Чжанцзякоу, городе, который находится в 200 километрах от Пекина и на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря. Так что спортсменам лишь за несколько дней до начала Игр-2022 пришлось привыкать к двум ключевым климатическим факторам: непредсказуемому ветру и холодной погоде. "Смешанная эстафета показала - сюрпризов в Чжанцзякоу в таких условиях будет предостаточно.

Тренерский штаб нашей сборной выставил, кажется, оптимальный состав. Вопросы могли быть разве что по финишеру Латыпову, состояние которого по-прежнему оставалось загадкой после перенесенного ковида в январе. В итоге этап Эдуарда оказался самым сложным для оценки: с последнего рубежа он ушел первым, претендуя на "золото", а в итоге у нашей команды "лишь" бронзовая медаль.

Впрочем, после первых двух этапов мечты даже о "бронзе" могли бы показаться чересчур смелыми. Нигматуллина, начинавшая гонку, передала эстафету Резцовой, когда отставание от лидера составляло почти минуту. Кристина, от которой всегда ждут чуда, в этот раз его не преподнесла. Более того, на стойке россиянке не хватило даже дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени.

- Здесь, в принципе, непростая ветровая обстановка, - рассказала после гонки Резцова. - Когда пришла на стойку, пришлось переждать порыв ветра. Когда я сделала пять выстрелов и начала перезаряжать патроны, начался дополнительный тремор, меня так трясло. Я с трудом попадала по мишеням.

А чудо все-таки произошло, но этапом позже. Почти идеальную стрельбу выдал тот, от кого этого ждали едва ли не меньше всего, Александр Логинов. Промах последним выстрелом испортил Саше не одну гонку, но в Чжанцзякоу у него все получилось. Ноль Логинова со всего двумя доппатронами на "стойке" перевернул происходящее вверх дном. От минутного отставания россиян от лидера не просто не осталось и следа: на последний этап Эдуард Латыпов ушел первым.

Он же лидировал и после последней стрельбы. После болезни коронавирусом у Эдуарда уже был удачный опыт финишных разборок. В мужской эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве Латыпов отыграл у конкурентов 15 секунд и уверенно разобрался в финишном створе. Только те соперники были не чета нынешним: спор за "золото" россиянин вел с трехкратным обладателем Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бё и лидером его нынешнего зачета французом Фийоном Майе. И, кажется, Эдуард допустил тактический просчет. До последних метров россиянин держался впереди этой группы, но на финишный спурт сил у него не хватило.

- Эдик зря полез на последний спуск первым, - вынес свой вердикт старший тренер мужской команды Юрий Каминский. - Надо было садиться хотя бы вторым, а может, и третьим. Нет у него такого опыта... Да, я ему говорил, чтобы пропустил. Рекомендовал. Да он и сам, увидев трассу, говорил, что здесь надо садиться за соперником. Но сегодня этого не сделал.

Сам Эдуард в общении с журналистами с такой точкой зрения не согласился.

- Выбрал такую тактику, потому что посчитал, что лучше могу контролировать ситуацию на спуске. Сделал небольшой отрыв, но его не хватило. Не жалею, что выбрал другую тактику. Неизвестно, как все сложилось бы, если бы я сел за спины соперников. Они были очень хороши, - высказал свое мнение Латыпов.

Но неудача Эдуарда в финишных разборках и смешанные чувства того же Каминского, который "немного расстроился, умеренно", не должны заслонять того факта, что эта "бронза" - несомненный успех отечественного биатлона. Речь даже не о том, как драматично складывалась гонка, а вообще о непростых временах, пережитых этим видом спорта в нашей стране. Кажется, еще в прошлом сезоне публично мечтать об олимпийской медали означало поднять себя на смех. Да даже и текущий сезон, несмотря на все локальные успехи, складывался для наших спортсменов не очень удачно. Достаточно вспомнить ковид того же Латыпова, из-за которого был велик риск вообще пропустить Олимпиаду. Поэтому справедливо, что все ребята о завоеванной "бронзе" говорили как о победе.

- Это победа, ведь могли бы быть и пятыми, - Ульяна Нигматуллина.

- Это победа для нас, хоть и не золотая. Против таких соперников мы были молодцы, - Кристина Резцова.

- Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта "бронза" - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так, - Александр Логинов.

И, наконец, слова Латыпова.

- С учетом всех сложностей это сродни чуду. Для команды это очень круто. Испытываю большие эмоции. Благодарен Богу, что у меня была поддержка со стороны семьи, тренерского штаба.

Расписание

Олимпийский биатлон-2022

7 февраля (понедельник)

12.00. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км.

8 февраля (вторник)

11.30. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.

11 февраля (пятница)

12.00. Женщины. Спринт 7,5 км.

12 февраля (суббота)

12.00. Мужчины. Спринт 10 км.

13 февраля (воскресенье)

12.00. Женщины. Гонка преследования 10 км.

13.45. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

15 февраля (вторник)

12.00. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.

16 февраля (среда)

10.45. Женщины. Эстафета 4х6км.

18 февраля (пятница)

12.00. Мужчины. Масс-старт 15 км.

19 февраля (суббота)

12.00. Женщины. Масс-старт 12,5 км.

* - везде указано московское время.

Подготовил Михаил Щербань