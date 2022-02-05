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Смешанная эстафета. Финал
05.02.2022 15:24

Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: Athit Perawongmetha/ REUTERS
Фото: Athit Perawongmetha/ REUTERS Фото: Athit Perawongmetha/ REUTERS
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. Напомним, Латыпов ушел на финишный этап первым, но пропустил вперед норвежского и французского биатлонистов.

Эдуард, как эмоции?

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так

Эдуард Латыпов: Все отлично, конечно, я рад, что завоевал олимпийскую медаль, для меня и для команды это супердостижение. Мы выиграли медаль в первой же гонке в конкуренции с сильнейшими командами мира. Это очень сильный результат. Конечно, были ошибки, но это не так важно после того, что мы показали. Рад за команду, за страну.

Вы болели ковидом, долго не могли тренироваться… Это все обостряет нынешние эмоции?

Эдуард Латыпов: С учетом всех сложностей - это сродни чуду. Для команды это очень круто. Испытываю большие эмоции. Сложный выдался месяц. Благодарен Богу, что у меня была поддержка со стороны семьи, тренерского штаба. Много работал, чтобы подойти в хорошей форме к Олимпиаде.

Вы предпочли идти первым. Может быть, стоило сесть за спины соперников?

Фото: Athit Perawongmetha/ REUTERS
Кристина Резцова о бронзе на Олимпиаде: Поняла, что могу

Эдуард Латыпов: Выбрал такую тактику, потому что посчитал, что лучше могу контролировать ситуацию на спуске. Сделал небольшой отрыв, но его не хватило. Не жалею, что выбрал другую тактику. Неизвестно, как все сложилось бы, если бы я сел за спины соперников. Они были очень хороши.

Сравните свое нынешнее самочувствие и то, которое было до ковидной истории…

Эдуард Латыпов: Самочувствие пока не такое, какое хотелось бы. С каждым стартом буду чувствовать себя лучше.

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