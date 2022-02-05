Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду

Эдуард, как эмоции?

Эдуард Латыпов: Все отлично, конечно, я рад, что завоевал олимпийскую медаль, для меня и для команды это супердостижение. Мы выиграли медаль в первой же гонке в конкуренции с сильнейшими командами мира. Это очень сильный результат. Конечно, были ошибки, но это не так важно после того, что мы показали. Рад за команду, за страну.

Вы болели ковидом, долго не могли тренироваться… Это все обостряет нынешние эмоции?

Эдуард Латыпов: С учетом всех сложностей - это сродни чуду. Для команды это очень круто. Испытываю большие эмоции. Сложный выдался месяц. Благодарен Богу, что у меня была поддержка со стороны семьи, тренерского штаба. Много работал, чтобы подойти в хорошей форме к Олимпиаде.

Вы предпочли идти первым. Может быть, стоило сесть за спины соперников?

Эдуард Латыпов: Выбрал такую тактику, потому что посчитал, что лучше могу контролировать ситуацию на спуске. Сделал небольшой отрыв, но его не хватило. Не жалею, что выбрал другую тактику. Неизвестно, как все сложилось бы, если бы я сел за спины соперников. Они были очень хороши.

Сравните свое нынешнее самочувствие и то, которое было до ковидной истории…

Эдуард Латыпов: Самочувствие пока не такое, какое хотелось бы. С каждым стартом буду чувствовать себя лучше.