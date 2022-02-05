Кристина Резцова о бронзе на Олимпиаде: Поняла, что могу
Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после смешанной эстафеты, в которой наша команда финишировала третьей.
Кристина, когда поняли, что поедете на штрафной круг, какие были мысли?
Кристина Резцова: Мысли были - бежать, как можно быстрее, потому что я видела девчонок, которые на два круга уходили. Они были со мной одновременно на кругу. То есть дело было не в том, что это я ошиблась, вмешались внешние факторы, с которыми нужно бороться. Понимала, что нужно бежать как можно быстрее, потому что может случиться все что угодно в последние два этапа.
Что с вами вообще произошло на стойке?
Кристина Резцова: Здесь в принципе непростая ветровая обстановка. Когда пришла на стойку, пришлось переждать. Когда я сделала пять выстрелов и пришлось перезаряжать, начался дополнительный тремор, меня так трясло. Я с трудом попадала по мишеням. Это победа для нас, хоть и не золотая. Против таких соперников мы были молодцы.
Эта медаль раскрепостит?
Кристина Резцова: Медаль, как минимум, придаст уверенности олимпийской. Для меня, как для человека, который в первый раз на Олимпиаде… Немного все равно сомневаешься, можешь ты или не можешь, хотя понимаешь, соперники те же, что и на Кубке мира, гонки все одинаковые. Сегодня я поняла, что шансы у меня есть.
Еще пару месяцев могли представить, что будете сидеть здесь с медалью? И что сказала вам ваша мама? Кстати, хотели бы перекрыть ее достижения?
Кристина Резцова: Я не задумывалась о том, буду ли я сидеть здесь, праздновать медаль. Я делала работу, чтобы сюда попасть. С мамой еще не разговаривала, не знаю, что она скажет. По поводу повторения ее достижений, я бы хотела иметь свои.
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