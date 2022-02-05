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Смешанная эстафета. Финал
05.02.2022 15:07

Ульяна Нигматуллина: Для меня эта бронза - победа

Текст: Илья Соболев (Пекин)
Фото: EPA-EFE/VASSIL DONEV
Фото: EPA-EFE/VASSIL DONEV Фото: EPA-EFE/VASSIL DONEV

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала итоги смешанной эстафеты, в которой она вместе с Кристиной Резцовой, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым завоевала бронзу.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки

Ульяна, после своего этапа думали, что уже все? Или продолжали рассчитывать на медаль?

Ульяна Нигматуллина: Таких мыслей я не допускаю ни до гонки, ни во время. Стараюсь об этом не думать никогда.

Латыпов уходил на последний этап первым. С другой стороны…

Ульяна Нигматуллина: (перебивает) Могли быть и пятыми.

Так что эта бронза для вас? Успех или неудача?

Ульяна Нигматуллина: Для меня это определенно победа, несмотря на то, что все мы совершили ошибки во время этой гонки. И все равно с медалью.

Можно сказать, что после этой медали команде теперь будет полегче?

Ульяна Нигматуллина: Настроение явно будет лучше, чем если бы мы не завоевали медаль.

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