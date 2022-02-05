Ульяна Нигматуллина: Для меня эта бронза - победа
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала итоги смешанной эстафеты, в которой она вместе с Кристиной Резцовой, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым завоевала бронзу.
Ульяна, после своего этапа думали, что уже все? Или продолжали рассчитывать на медаль?
Ульяна Нигматуллина: Таких мыслей я не допускаю ни до гонки, ни во время. Стараюсь об этом не думать никогда.
Латыпов уходил на последний этап первым. С другой стороны…
Ульяна Нигматуллина: (перебивает) Могли быть и пятыми.
Так что эта бронза для вас? Успех или неудача?
Ульяна Нигматуллина: Для меня это определенно победа, несмотря на то, что все мы совершили ошибки во время этой гонки. И все равно с медалью.
Можно сказать, что после этой медали команде теперь будет полегче?
Ульяна Нигматуллина: Настроение явно будет лучше, чем если бы мы не завоевали медаль.
Эдуард Латыпов: Медаль сродни чуду
Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что для него значит бронзовая медаль, которую он в составе сборной завоевал в смешанной эстафете на Олимпиаде. "Для меня и для команды это супердостижение. Это очень сильный результат", - рассказал на финише спортсмен
Логинов: Показали, что бронза - это медаль, которая не дается просто так
Александр Логинов стал одним из героев смешанной биатлонной эстафеты, в которой сборная России завоевала бронзу. Гонка получилась сумбурная, оценил он на финише. "Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза - завоеванная медаль, а не то, что дается просто так", - подчеркнул спортсмен
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на ОИ-2022
Сборная России заняла третье место в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе российской команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото на счету Норвегии, серебро - у сборной Франции
Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки
Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после завоевания первой личной олимпийской медали. "Задача-минимум выполнена, но буду нацеливаться на задачу-максимум. Впереди еще очень много гонок", - заявила спортсменка