Непряева: Задача-минимум выполнена, но рассчитываю и на остальные гонки

Наташа, что чувствуете? Ваша первая личная медаль…

Наталья Непряева: Пока трудно формулировать. Эмоции просто переполняют от осознания.

Показалось, что на классическом этапе вы "поймали" просвет и уже выбили из гонки за медали…

Наталья Непряева: Да, действительно был такой момент в конце классической дистанции. Но я быстро переодела лыжи и на коньковой части гонки чувствовала себя увереннее. Старалась больше идти тактически. После переодевания почувствовала, что самочувствие позволяет догнать.

Догнав соперниц после смены лыж, вы сначала вышли вперед, а потом ушли за спины. Это была такая тактика?

Наталья Непряева: Ну да, я старалась больше идти по тактике. В спину идти полегче, и я старалась сэкономить силы до последнего подъема, до финиша и больше рассчитывала на финишный рывок.

После церемонии награждения вы о чем-то говорили с Йохауг…

Наталья Непряева: Ничего серьезного, просто.

Задача-минимум на Олимпиаду выполнена?

Наталья Непряева: Да, задача-минимум выполнена, но буду нацеливаться на задачу-максимум. Впереди еще очень много гонок. Я очень рассчитываю на эстафеты и вообще на остальные гонки. Чувствую себя достаточно уверенно во всех дисциплинах. Буду настраиваться на все гонки, а там уже по самочувствию.

Сегодня реально было бороться с Йохауг?

Наталья Непряева: Не знаю, трудно сказать. Но раз она убежала на 30 секунд, значит, она действительно сильна.