Вяльбе о победе Непряевой: В этой дисциплине у нас не было олимпийских медалей с 2006 года

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила Наталью Непряеву с серебром в скиатлоне и обещала выяснить причины неудачного выступления Юлии Ступак.

"Наташа Непряева - лидер женской команды, подошла к этим Играм в хорошей форме и, конечно, мы ждали от нее высокого результата. Эта медаль ценна еще потому, что в этой дисциплине у нас не было Олимпийских медалей с 2006 года. Поздравляю Наташу, всю команду и всю страну с этим огромным успехом!" - приводит слова Вяльбе служба информации ОКР.

Глава федерации отметила, что раньше норвежка Тереза Йохауг выигрывала с преимуществом более минуты, а на этот раз отставание оказалось не столь существенным. В то же время Елена Вяльбе постарается выяснить причины неудачи Юлии Ступак.

"Жаль, не получилась гонка у Юли Ступак. Обязательно поговорю сейчас и с ней, и с тренерами. Надо понять, что произошло", - сказала она.